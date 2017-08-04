Нетаниягу назвал новые развития в расследованиях подозрений в свой адрес "фоновым шумом"

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал на своей странице в Facebook последние события, связанные с полицейскими расследовании так называемых дел 1.000, 2.000 и 3.000.

Нетаниягу заявил, что не комментирует фоновый шум и продолжает трудиться на благо общества.

Таким образом глава государства прокомментировал появившуюся днем ранее новость о том, что, согласно решению суда, Нетаниягу подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия, а также подписание соглашения между государственной прокуратурой и Ари Харо о предоставлении последнему статуса государственного свидетеля по делам 1000 и 2000.

Напомним, в четверг, 3 августа, мировой суд в Ришон ле-Ционе издал судебный запрет на публикацию любых подробностей переговоров с Ари Харо, бывшим главой канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его адвокатами, о предоставлении ему статуса государственного свидетеля по делам 1000 и 2000.

Судья Эйнат Рон удовлетворила также просьбу полиции запретить публикации любую информацию, которая оглашается в ходе этих переговоров. Запрет на публикацию наложен до 17 сентября.

При этом израильские СМИ, сообщившие, что действие судебного запрета не распространяется на информацию, которая была опубликована до сих пор, цитировали решение суда, из которого следует, что Нетаниягу подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия.

Новый запрет был выпущен судом спустя двое суток после того, как была одобрена просьба полиции о запрете на публикацию любых подробностей, связанных с "делом субмарин" ("дело 3000"). В частности, запрет касается публикации данных, полученных от государственного свидетеля Мики Ганора, а также следственных мероприятий, которые проводятся на основе полученной от него информации. Этот запрет также будет действовать до 17 сентября. Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не является фигурантом "дела субмарин".

Днем позже, 4 августа, государственной прокуратурой было подписано соглашение с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля. Харо должен дать показания через несколько недель в обмен на смягчение наказания по обвинениям в его адрес.





