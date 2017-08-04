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В Израиле

ДТП в Рамат-Гане и Петах-Тикве, тяжело травмированы двое пожилых людей

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 07:49 блог версия для печати фото
ДТП в Рамат-Гане и Петах-Тикве, тяжело травмированы двое пожилых людей

Утром в пятницу, 4 августа, на улице А-Ярден в Рамат-Гане автомобиль сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший, получивший множественные переломы, в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер.

Примерно в то же время на улице Бар Кохба в Петах-Тикве автобус сбил мужчину примерно 80 лет. Пострадавшего, получившего тяжелую черепно-мозговую травму, доставили в городскую больницу "Бейлинсон".

Полиция расследует обстоятельства этих аварий.

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