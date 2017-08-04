ДТП в Рамат-Гане и Петах-Тикве, тяжело травмированы двое пожилых людей

Утром в пятницу, 4 августа, на улице А-Ярден в Рамат-Гане автомобиль сбил мужчину примерно 60 лет. Пострадавший, получивший множественные переломы, в тяжелом состоянии был доставлен бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер.

Примерно в то же время на улице Бар Кохба в Петах-Тикве автобус сбил мужчину примерно 80 лет. Пострадавшего, получившего тяжелую черепно-мозговую травму, доставили в городскую больницу "Бейлинсон".

Полиция расследует обстоятельства этих аварий.