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В Израиле

Пожар в Сригим, полиция эвакуирует жителей

время публикации: 16:25 | последнее обновление: 16:58 блог версия для печати фото
Пожар в Сригим, полиция эвакуирует жителей

Полиция приступила к эвакуации жителей первой линии домов в поселке Сригим в региональном совете Мате-Йегуда в связи с пожаром, возникшим в лесном массиве между поселками Сригим и Агур.

В тушении пожара принимают участие 8 пожарных нарядов и 3 вертолета пожарной службы.

В связи с пожаром временно приостановлено движение по шоссе 353 на участке между Сригим и Агуром.

Также в связи с пожаром приостановлено движение транспорта в обоих направлениях по шоссе 40 к югу от перекрестка Магшимим.

Ранее из-за лесного пожара было прервано железнодорожное сообщение на участке Лод – Бейт-Шемеш.

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