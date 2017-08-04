Пожар в Сригим, полиция эвакуирует жителей

Полиция приступила к эвакуации жителей первой линии домов в поселке Сригим в региональном совете Мате-Йегуда в связи с пожаром, возникшим в лесном массиве между поселками Сригим и Агур.

В тушении пожара принимают участие 8 пожарных нарядов и 3 вертолета пожарной службы.

В связи с пожаром временно приостановлено движение по шоссе 353 на участке между Сригим и Агуром.

Также в связи с пожаром приостановлено движение транспорта в обоих направлениях по шоссе 40 к югу от перекрестка Магшимим.

Ранее из-за лесного пожара было прервано железнодорожное сообщение на участке Лод – Бейт-Шемеш.