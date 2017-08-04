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В Израиле

Генсек ООН посетит Израиль 28 августа

время публикации: 08:36 | последнее обновление: 08:36 блог версия для печати фото
Генсек ООН посетит Израиль 28 августа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибудет 28 августа с официальным визитом в Израиль и в Палестинскую автономию.

В ходе визита Гутерриш планирует встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, президентом страны Реувеном Ривлином, министром обороны Авигдором Либерманом, а также с председателем ПНА Махмудом Аббасом.

Цель визита генсека ООН – попытка возобновления мирного диалога между Израилем и ПНА.

Следует отметить, что занявший пост генсека в начале текущего года Гутерриш до сих пор старался воздерживаться от высказываний по поводу палестино-израильского конфликта.

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