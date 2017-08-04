Прокуратура подписала соглашение с экс-главой канцелярии Нетаниягу

В пятницу, 4 августа, государственной прокуратурой было подписано соглашение с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля.

Как сообщает Walla, Харо должен дать показания через несколько недель в обмен на смягчение наказания по обвинениям в его адрес.

В декабре 2015 года сообщалось, что Ари Харо подозревается в серии правонарушений, связанных с управлением компанией, которая находилась в его владении. Перед тем, как приступить к работе в канцелярии главы правительства Ари Харо обязался продать компанию и отойти от дел. Однако следственные органы пришли к выводу, что сделка о продажи компании была фиктивной, и Ари Харо, находясь на госдолжности, продолжил продвигать интересы компании, руководить ее работой и извлекать прибыль.

В феврале 2017 года следственные органы передали в прокуратуру свое заключение, в котором говорилось, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для предъявления Харо обвинений во взяточничестве, мошенничестве, преступном сговоре, отмывании средств в период работы в канцелярии главы правительства.

3 августа мировой суд в Ришон ле-Ционе издал судебный запрет на публикацию любых подробностей переговоров с Ари Харо и его адвокатами, о предоставлении ему статуса государственного свидетеля по делам 1000 и 2000.

Судья Эйнат Рон удовлетворила также просьбу полиции запретить публикацию любой информацию, которая оглашается в ходе этих переговоров. Запрет на публикацию был наложен до 17 сентября.

Однако 4 августа портал Ynet опубликовал информацию об условиях соглашения с Харо. Судя по этой публикации, бывший глава канцелярии премьера даст показания против Нетаниягу, а сам будет осужден исключительно за обман общественного доверия на шесть месяцев работ в общественном секторе и штраф в размере 700 тысяч шекелей.

Полиция, в свою очередь, заявляет, что Харо будут предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Ранее портал Ynet писал, что действие судебного запрета не распространяется на информацию, которая была опубликована до сих пор. При этом цитировалось решение суда, из которого следует, что Нетаниягу подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия. Об этом сообщали также портал Walla News, сайт NRG, газета "Гаарец" и другие СМИ.

Вечером 3 августа на странице премьер-министра Биньямина Нетаниягу в социальной сети Facebook было опубликовано следующее заявление: "Мы категорически отвергаем надуманные и ни на чем не основанные утверждения, которые звучат в отношении премьер-министра. Охота, цель которой привести к смене власти в стране, находится в самом разгаре, однако она обречена на провал по одной причине: ничего не будет, потому что ничего не было".

Напомним, что 1 августа судом была одобрена просьба полиции о запрете на публикацию любых подробностей, связанных с "делом субмарин" ("дело 3000"). В частности, запрет касается публикации данных, полученных от государственного свидетеля Мики Ганора, а также следственных мероприятий, которые проводятся на основе полученной от него информации. Этот запрет также будет действовать до 17 сентября. Отметим, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу не является фигурантом "дела субмарин".

Корреспондент 2-го канала Моше Нусбаум, отмечал, что в настоящее время непонятно, какие данные может сообщить следствию Ари Харо, который подозревается по делу, никак не связанному с делами против Биньямина Нетаниягу. Но, предполагается, что у него имеется важная информация. Эти предположения основаны на том, что не прокуратура была инициатором переговоров с Харо о предоставлении ему статуса госсвидетеля, а его адвокат. Предложение было сделано несколько месяцев назад, но только в последнее время прокуратура решила воспользоваться его помощью.





