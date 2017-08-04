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В Израиле

Полиция готовится к пятничным беспорядкам в Яффо

время публикации: 11:56 | последнее обновление: 11:56 блог версия для печати фото
Полиция готовится к пятничным беспорядкам в Яффо

Сотни полицейских готовятся к возможным беспорядкам в Яффо в пятницу, 4 августа. Уже неделю между местными арабами и силами полиции периодически происходят столкновения, которые начались на похоронах 21-летнего Махди Альсади, застреленного полицейскими.

В ночь на 29 июля Альсади пытался скрыться на мотоцикле с места стрельбы, был тяжело ранен сотрудником полиции и умер в больнице. Отдел министерства юстиции по расследованию преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), начал проверку инцидента.

Во второй половине дня 29 июля в Яффо начались беспорядки. Десятки местных жителей, лица которых были закрыты платками, швыряли камни и жгли покрышки на улице Яфет и перекрестке Хадж Кахиль. Были подожжены четыре автомобиля и несколько мусорных контейнеров.

В ходе инцидента были избиты сотрудник новостной редакции Второго канала ИТВ Гильад Шалмор и оператор Галь Зайтман.

В ночь на 30 июля полиция задержала восемь подозреваемых в причастности к беспорядкам. 31 июля были задержаны пятеро жителей Яффо, 16-25 лет, которые подозреваются в поджогах мусорных контейнеров в городе.

2 августа поступило сообщение о задержании еще одного участника беспорядков в Яффо. По данным полиции, задержанный 26-летний мужчина жег автомобильные шины и создавал препятствия для движения транспорта. Ему также вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.

3 августа пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что полицейские, размещенные на улице Яфет в Яффо для поддержания порядка, были атакованы группой местных жителей. Один из участников беспорядков был задержан полицейскими. Задержанный приходится родным братом Махди Альсади.

Поздно вечером 3 августа в Яффо возобновились беспорядки. Жители арабских кварталов города на улице Яфет жгли автомобильные шины, переворачивали и поджигали баки с мусором, бросали камни в полицейских, били витрины в магазинах и небольших лавочках.

В беспорядках участвовали более 300 человек. Для наведения порядка к Яфет были направлены дополнительные силы полиции. Улица была перекрыта для движения частного и общественного транспорта.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
Возобновились беспорядки в Яффо: арабы жгут шины и бросают камни в полицейских
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 августа 2017 г.
Житель Яффо задержан за нападение на полицейских
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Полиция задержала еще одного участника беспорядков в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2017 г.
Полиция задержала пятерых подозреваемых в поджогах в Яффо
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2017 г.
Ночные беспорядки в Яффо: задержаны восемь подозреваемых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2017 г.
Журналист Второго канала ИТВ избит на похоронах в Яффо







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Пятница, 4 августа 2017 г.
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