Около поселения Халамиш произошло столкновение между евреями и арабами

Утром в пятницу, 4 августа, около 70 еврейских поселенцев без согласования с военными прошли на территорию арабской деревни Джибия, расположенной примерно к 2 км к востоку от поселка Халамиш, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Жители арабской деревни стали забрасывать израильтян камнями.

Военные были вынуждены вмешаться и пресечь столкновение.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что Джибия вплотную прилегает к деревне Кубар, где проживают родственники террориста Умара аль-Абада, убившего 21 июля в Халамише трех израильтян, членов одной семьи: Йосефа Саломона (70 лет), его дочь Хаю Саломон (46 лет) и его сына Эльада Саломона (36 лет).