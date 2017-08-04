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В Израиле

Около поселения Халамиш произошло столкновение между евреями и арабами

время публикации: 10:14 | последнее обновление: 10:18 блог версия для печати фото
Около поселения Халамиш произошло столкновение между евреями и арабами

Утром в пятницу, 4 августа, около 70 еврейских поселенцев без согласования с военными прошли на территорию арабской деревни Джибия, расположенной примерно к 2 км к востоку от поселка Халамиш, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Жители арабской деревни стали забрасывать израильтян камнями.

Военные были вынуждены вмешаться и пресечь столкновение.

О пострадавших не сообщается.

Отметим, что Джибия вплотную прилегает к деревне Кубар, где проживают родственники террориста Умара аль-Абада, убившего 21 июля в Халамише трех израильтян, членов одной семьи: Йосефа Саломона (70 лет), его дочь Хаю Саломон (46 лет) и его сына Эльада Саломона (36 лет).

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