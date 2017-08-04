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В Израиле

"Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:51 блог версия для печати фото

Газета "Едиот Ахронот" в пятницу, 4 августа, сообщает, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных.

В публикации также говорится о намерении короля Иордании Абдаллы II в следующий понедельник, 7 августа, посетить Рамаллу и встретиться с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом.

Издание, публикующее эту информацию, ссылается на высокопоставленный дипломатический источник в Хашимитском королевстве.

В статье подтверждается, что представители Израиля не будут допущены к участию в расследовании, которое проводит иорданская полиция.

Судя по всему, требование полной смены персонала посольства продиктовано соображениями безопасности: власти Иордании опасаются, что граждане этой страны попытаются отомстить дипломатам и сотрудникам посольства, которые находились на территории королевства во время инцидента, в результате которого были убиты двое иорданцев. Смена персонала, по их мнению, может несколько снизить напряженность.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

24 июля, около полуночи, все сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

Израильскими властями было начато расследование обстоятельств инцидента в Аммане. Второй канал ИТВ передавал, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

В начале этой недели иорданская газета "Аль-Рад" опубликовала имя охранника израильского посольства, получившего легкое ранение в результате инцидента в квартире около дипмиссии и застрелившего нападавшего, а также хозяина квартиры. Согласно указанному источнику, это был 28-летний Зив Мойяль.

После публикации имени охранника были усилены меры безопасности в поселке на юге Израиля, где проживает его семья.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
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