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В Израиле

Прокуратура рекомендовала полиции возбудить проверку инцидента в Иордании

время публикации: 18:31 | последнее обновление: 18:51 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Зив Мойяль на встрече в Иерусалиме. 25 июля 2017 года

В пятницу, 4 августа, государственная прокуратура обратилась к руководству следственного отдела израильской полиции с просьбой провести проверку инцидента с участием израильского охранника в Иордании.

Требование прокуратуры было выдвинуто с ведома юридического советника правительства Авихая Мандельблита.

Сообщается, что проверка будет проводиться при поддержке госпрокуратуры и, в зависимости от выводов полиции, прокуратура может запросить у иорданских властей материалы дела.

Напомним, 23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

24 июля, около полуночи, все сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

Израильскими властями было начато расследование обстоятельств инцидента в Аммане. Второй канал ИТВ передавал, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.

В начале этой недели иорданская газета "Аль-Рад" опубликовала имя охранника израильского посольства, получившего легкое ранение в результате инцидента в квартире около дипмиссии и застрелившего нападавшего, а также хозяина квартиры. Согласно указанному источнику, это был 28-летний Зив Мойяль.

После публикации имени охранника были усилены меры безопасности в поселке на юге Израиля, где проживает его семья.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 28 июля 2017 г.
Митинг возле израильского посольства в Аммане: "Требуем разорвать договор с Израилем"
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июля 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июля 2017 г.
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