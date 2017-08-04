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В Израиле

В Офакиме молодая женщина получила ножевые ранения

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:06 блог версия для печати фото
В Офакиме молодая женщина получила ножевые ранения

27-летняя женщина получила в жилом доме в Офакиме ножевые ранения верхней части тела и была в тяжелом состоянии доставлена в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Сообщается, что нападавший, по всей видимости, является родственником жертвы.

Полиция приступила к расследованию инцидента.

Отметим, что только в минувшем месяце было совершено множество убийств или попыток убийств женщин.

1 июля в Тайбе была застрелена 55-летняя женщина.

2 июля в больницу "Меир" в Кфар-Сабе были доставлены две жительницы Тайбе, получившие ножевые ранения. По сведениям полиции, женщины были ранены их родственником, который объявлен в розыск.

В ночь на 11 июля в квартире на улице Александр Янай в Беэр-Шеве было обнаружено тело 41-летней Марины Логиновой со следами ножевых ранений. В убийстве подозревается ее супруг.

В ту же ночь в Сдероте в квартире на улице Хагай была найдена 52-летняя женщина без признаков жизни. На месте был арестован 61-летний мужчина. Задержанный рассказал полиции о том, что вместе с покойной он в течение нескольких дней распивал алкогольные напитки. Затем он заснул, а когда проснулся, то обнаружил женщину мертвой.

В Нацерете в ночь 16 июля беременная женщина получила ножевое ранение. В нападении подозревается ее друг.

18 июля в результате стрельбы в арабском населенном пункте Кафр-Кара, расположенном в Хайфском округе, между Хадерой и Умм эль-Фахмом, погибла женщина в возрасте примерно 60 лет.

24 июля в районе Холона обнаружен труп женщины.



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