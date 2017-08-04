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В Израиле

Медики: улучшается состояние актрисы Люси Дубинчик, получившей тяжелые травмы

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
Люси Дубинчик

В пятницу, 4 августа, из тель-авивской больницы "Ихилов" сообщили об улучшении состояния актрисы Люси Дубинчик, пострадавшей в результате падения с большой высоты.

По словам медиков, состояние Люси средней тяжести, она дышит самостоятельно, общается с врачами и близкими.

34-летняя актриса была доставлена в больницу "Ихилов" вечером 1 августа после того, как она выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже здания в Яффо.

Пресс-служба полиции отмечала, что, по данным предварительного расследования, нет виновных в падении женщины.

Люси Дубинчик родилась 17 декабря 1982 года в Москве. В 1989-м репатриировалась в Израиль. Окончила школу "Тельма Ялин" в городе Гиватаим, и Школу актерского мастерства Нисана Натива в Тель-Авиве. В 1995 году снялась в кинофильме "Святая Клара". Сама лента и Дубинчик стали лауреатами премии "Офир" (самая молодая актриса, награжденная этой премией, которую зачастую называют "израильским Оскаром"). Также снималась в многочисленных телесериалах – "Флорентин", "Соседи напротив", "Расстояние прикосновения", "Под небом Вероны" и др. В 2007 году родила дочь Альму от Джонни Питерсона, который играл вместе с ней в фильме "Святая Клара". Сыграла одну из главных ролей в фильме "Письма из Ришикеша".

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Пятница, 4 августа 2017 г.
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