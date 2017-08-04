Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" остается лидером, "Еш Атид" обходит "Сионлаг"

Институт "Маагар Мохот" по заказу газеты "Макор Ришон" провел очередной опрос по поводу политических предпочтений израильтян. Судя по опубликованным данным, "Ликуд" сохраняет лидерство, несмотря на продолжающиеся расследования против Биньямина Нетаниягу.

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва проводились сегодня, то "Ликуд" набрал бы 30 мандатов (столько же, сколько есть у этой партии в настоящее время).

На втором месте оказывается партия "Еш Атид" под руководством Яира Лапида, набирающая 20 мандатов.

Блок "Сионистский лагерь" ("Авода" и "А-Тнуа") на третьем месте: 16 мандатов. Напомним, что вскоре после победы Ави Габая на праймериз в "Аводе" этот блок, по опросам, обходил "Еш Атид".

Далее по числу мандатов следуют: Объединенный арабский список – 13, "Байт Иегуди" – 12, "Кулану" – 9, "Яадут а-Тора" – 6, "Наш дом Израиль" – 5, МЕРЕЦ – 5, ШАС – 4.





