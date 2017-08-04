4 августа 2017 г.
последняя новость: 08:48
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:48 Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах
08:45 Пожилой мужчина умер во время купания в Тель-Авиве
08:36 Генсек ООН посетит Израиль 28 августа
07:47 ДТП в Рамат-Гане и Петах-Тикве, тяжело травмированы двое пожилых людей
07:39 Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" остается лидером, "Еш Атид" обходит "Сионлаг"
06:56 Израильские военные начали работы по обнаружению туннелей на границе с Египтом
06:53 Движение поездов к югу от Хайфы остановлено из-за сбитой поездом женщины
06:17 Во время драки в Реховоте тяжело травмирован молодой мужчина
05:38 Прогноз погоды на 4 августа: солнечно и жарко
22:12 Возобновились беспорядки в Яффо: арабы жгут шины и бросают камни в полицейских
В Израиле

Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" остается лидером, "Еш Атид" обходит "Сионлаг"

время публикации: 07:39 | последнее обновление: 08:57 блог версия для печати фото
Опрос "Макор Ришон": "Ликуд" остается лидером, "Еш Атид" обходит "Сионлаг"

Институт "Маагар Мохот" по заказу газеты "Макор Ришон" провел очередной опрос по поводу политических предпочтений израильтян. Судя по опубликованным данным, "Ликуд" сохраняет лидерство, несмотря на продолжающиеся расследования против Биньямина Нетаниягу.

По результатам опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва проводились сегодня, то "Ликуд" набрал бы 30 мандатов (столько же, сколько есть у этой партии в настоящее время).

На втором месте оказывается партия "Еш Атид" под руководством Яира Лапида, набирающая 20 мандатов.

Блок "Сионистский лагерь" ("Авода" и "А-Тнуа") на третьем месте: 16 мандатов. Напомним, что вскоре после победы Ави Габая на праймериз в "Аводе" этот блок, по опросам, обходил "Еш Атид".

Далее по числу мандатов следуют: Объединенный арабский список – 13, "Байт Иегуди" – 12, "Кулану" – 9, "Яадут а-Тора" – 6, "Наш дом Израиль" – 5, МЕРЕЦ – 5, ШАС – 4.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2017 г.
Политические предпочтения читателей NEWSru.co.il. Итоги опроса
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 июля 2017 г.
Опросы: после победы Габая "Сионистский лагерь" обходит "Еш Атид"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 мая 2017 г.
Опросы: "Ликуд" возвращает лидерство, Лапид теряет позиции







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017