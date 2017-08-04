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Прогноз погоды на 4 августа: солнечно и жарко

время публикации: 05:38 | последнее обновление: 05:38 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 4 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятница, 4 августа, будет солнечно и жарко. Температура без существенных изменений и соответствует среднесезонной.

В Иерусалиме – 19-31 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 22-29, в Эйлате – 28-41. В Беэр-Шеве – 21-35, в Мицпе-Рамоне –19-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В субботу-воскресенье – без изменений. В понедельник температура незначительно повысится и будет немного выше среднесезонной.

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Пятница, 4 августа 2017 г.
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