4 августа 2017 г.
последняя новость: 12:42
Андрей Малахов против политики
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:42 Пожар около Бейт-Шемеша, прервано железнодорожное сообщение
12:12 Медики: улучшается состояние актрисы Люси Дубинчик, получившей тяжелые травмы
11:56 Полиция готовится к пятничным беспорядкам в Яффо
11:48 Израильские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Тегеране
10:21 Минпрос: в позапрошлом учебном году против 26 учителей завели дела о сексуальных преступлениях
10:14 Около поселения Халамиш произошло столкновение между евреями и арабами
09:45 "Едиот Ахронот": Иордания требует от Израиля замены всего персонала посольства
09:40 ВИЦО объявила, что не будет закрывать группы продленного дня
08:48 Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах
08:45 Пожилой мужчина умер во время купания в Тель-Авиве
В Израиле

Израильские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Тегеране

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати

В Тегеране завершилась 29-я международная олимпиада по информатике, в которой принимали участие школьники из 85 стран мира.

Помимо 84 команд, указанных на официальном сайте олимпиады, в соревнованиях участвовала и сборная Израиля. Поскольку израильтяне не могли приехать в Тегеран, они участвовали в соревнованиях удаленно через специально созданный для них сайт. Базировалась израильская команда в российском городе Иннополис в Татарстане, сообщает портал Ynet.

Израильская команда заняла 21-е место в командном зачете, а четыре школьника привезли домой медали. Юваль Салант из Реальной школы в Хайфе и Рон Солан из школы "Ришоним" в Герцлии завоевали серебряные медали, а Авиэль Буг из школы "Гинзбург а-Орен" в Явне и Нир Шалмон из школы "Бен-Цви" в Кирьят-Оно – бронзовые медали.

В ходе подготовки к олимпиаде команда получила поддержку министерства просвещения и Тель-Авивского университета.

Следует отметить, что ни на сайте соревнований, ни в международных СМИ никакой информации об участии израильских школьников в тегеранской олимпиаде нет.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 августа 2016 г.
Израильские школьники завоевали две медали на международной олимпиаде по информатике
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2015 г.
Сотни израильских школ примут участие в олимпиаде по информатике и программированию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2015 г.
Министр просвещения пожелал участникам сборных Израиля успеха на Олимпиадах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 ноября 2012 г.
Минпрос наградил школьников, выигравших медали на олимпиадах







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 4 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017