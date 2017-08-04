Израильские школьники завоевали четыре медали на олимпиаде по информатике в Тегеране

В Тегеране завершилась 29-я международная олимпиада по информатике, в которой принимали участие школьники из 85 стран мира.

Помимо 84 команд, указанных на официальном сайте олимпиады, в соревнованиях участвовала и сборная Израиля. Поскольку израильтяне не могли приехать в Тегеран, они участвовали в соревнованиях удаленно через специально созданный для них сайт. Базировалась израильская команда в российском городе Иннополис в Татарстане, сообщает портал Ynet.

Израильская команда заняла 21-е место в командном зачете, а четыре школьника привезли домой медали. Юваль Салант из Реальной школы в Хайфе и Рон Солан из школы "Ришоним" в Герцлии завоевали серебряные медали, а Авиэль Буг из школы "Гинзбург а-Орен" в Явне и Нир Шалмон из школы "Бен-Цви" в Кирьят-Оно – бронзовые медали.

В ходе подготовки к олимпиаде команда получила поддержку министерства просвещения и Тель-Авивского университета.

Следует отметить, что ни на сайте соревнований, ни в международных СМИ никакой информации об участии израильских школьников в тегеранской олимпиаде нет.