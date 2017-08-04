Израильские военные начали работы по обнаружению туннелей на границе с Египтом, сообщает радиостанция "Кан Бет". Ранее такие работы проводились исключительно вдоль границы с сектором Газы.

В сообщении государственного радио было сказано, что целью работ на границе с Египтом, где установлены пограничные заградительные сооружения, является предотвращение возможного проникновения террористов на израильскую территорию. Очевидно, речь идет о стремлении защитить не только гражданские, но и военные объекты.

Подробной информации по этому поводу пока не публикуется.

Напомним, что на территории Египта около границы с Израилем действуют боевики салафитской группировки "Вилайят Синай", ассоциирующей себя с "Исламским государством".

В феврале этого года сообщалось, что Армия обороны Израиля получила от корпорации Caterpillar 20 единиц тяжелой инженерной техники, предназначенных для борьбы с туннелями на границе сектора Газы, сноса бетонных укреплений противника и спасательных операций в случае стихийных бедствий. Отмечалось, что речь идет о первой партии бульдозеров, существенно более экологичных, эффективных и мощных, чем те, которые находились на вооружении ЦАХАЛа до сих пор. Сообщалось, что в Израиле эти бульдозеры пройдут дополнительную модерницазию под нужды ЦАХАЛа.

Во время антитеррористической операции "Нерушимая скала" (летом 2014 года) были обнаружены десятки туннелей, которые вели из Газы на израильскую территорию. В значительной степени, именно для разрушения таких туннелей было принято решение о проведении наземной операции в секторе. Всего тогда было разрушено 32 туннеля террористов. Последний такой туннель был разрушен военными в феврале 2015 года. Но после завершения операции "Нерушимая скала" об обнаружении израильскими военными новых туннелей террористов не сообщалось, хотя жители населенных пунктов, расположенных недалеко от границы Газы, неоднократно заявляли о том, что слышат отзвуки подземных работ. В ряде случаев факты продолжения строительства хамасовцами "туннелей террора" получали подтверждение.

После того, как в августе 2014 года ЦАХАЛ завершил операцию "Нерушимая скала", командование "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) приложило значительные усилия для восстановления баз в Бейт-Хануне, Шуджайе и Хан-Юнисе. Особое внимание ХАМАС уделяет подземным коммуникациям, с помощью которых обеспечивается передислокация боевиков и осуществляются подходы к ракетным шахтам. Кроме того, тысячи наемных работников были привлечены к восстановлению старых и созданию новых туннелей на границах Газы – на южном направлении, где по туннелям переправлялись вооружения и товары из Египта, а также на восточном и северном направлении, где туннели позволяют боевикам проникать на израильскую территорию. При строительстве этих туннелей использовался бетон, доставляемый контрабандой из Египта, в том числе от частных лиц, которые не в состоянии завершить восстановление собственных домов из-за отсутствия средств и материалов, а потому продавали бетон хамасовцам, а также стройматериалы, которые Газа получала в качестве гуманитарной помощи.

За последние несколько лет египетские военные разрушили более 1.500 туннелей на южной границе сектора Газы. В 2015 году была инициирована программа по полному уничтожению подобных подземных коммуникаций и пресечению дальнейших попыток строительства туннелей. Власти Египта, несмотря на протесты руководства ХАМАС, продолжают подачу морской воды по трубам из Средиземного моря вдоль границы с сектором Газы с целью полной ликвидации подземных туннелей, используемых контрабандистами и террористами.





