Минпрос: в позапрошлом учебном году против 26 учителей завели дела о сексуальных преступлениях

В 2015-2016 учебном году министерство просвещения завело 26 дел по подозрению в сексуальных преступлениях. 20 из них были заведены против преподавателей, совершивших преступления в отношении своих учеников. В остальных шести случаях жертвами сексуальных нападений со стороны учителей стали их коллеги. Об этом в пятницу, 4 августа, пишет газета "Исраэль а-Йом".

Во всех этих случаях жалобы были переданы в полицию, а в Управлении госслужбы были начаты процессы в отношении этих сотрудников системы образования.

Кроме того, в минпросе сообщили о 144 случаях физического насилия, совершенного учителями в отношении учеников на территории школ. В ряде случаев процесс против преподавателей завершился их увольнением.

По сведениям "Исраэль а-Йом", 334 кандидата с уголовным прошлым, шесть из которых были осуждены за сексуальные преступления, пытались устроиться на работу в образовательные учреждения на следующий учебный год. Однако они получили отказ. 2 тысячам преподавателей министерство просвещения запретило работать по специальности за сексуальные преступления, насилие и употребление наркотиков.