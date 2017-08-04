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В Израиле

ВИЦО объявила, что не будет закрывать группы продленного дня

время публикации: 09:40 | последнее обновление: 09:42 блог версия для печати фото
ВИЦО объявила, что не будет закрывать группы продленного дня

Организация ВИЦО, объявившая ранее о прекращении работы групп продленного дня, изменила свое решение. Это связано с тем, что мэрия Тель-Авива выразила готовность выделить в следующем году 4 миллиона шекелей на финансирование групп продленного дня, сообщает сайт Globes.

Напомним, ВИЦО объявила о закрытии групп продленного дня с 1 сентября в связи с принятием закона, ограничивающего размер платы 935 шекелями в месяц. По этой же причине о прекращении деятельности с начала учебного года сообщили также тель-авивская сеть групп продленного дня "Бе-Цахарей а-Йом" и женская организация "Наамат".

Теперь ВИЦО примет участие в тендере мэрии Тель-Авива. По словам Сарит Арбель, гендиректора организации, предложенные мэрией условия позволят группам продленного дня соответствовать установленным ранее стандартам.

Победители тендера будут освобождены от платы за аренду, мэрия также будет финансировать покупку товаров для творчества и средств для уборки и сократит учебный день, чтобы он заканчивался в 16:30.

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// NEWSru.co.il // Экономика // 25 июля 2017 г.
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