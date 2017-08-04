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В Израиле

Возобновился процесс выселения арабов квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати фото
Квартал Шейх-Джарах

После восьмилетнего перерыва государство возобновило процесс выселения арабов иерусалимского квартала Шейх-Джарах, живущих в бывших еврейских домах. Через пять дней вступит в силу постановление о выселении одной из семей, проживающих там. В октябре квартал должны будут покинуть две другие семьи, сообщает в пятницу, 4 августа, корреспондент газеты "Гаарец" Нир Хасон.

Дома арабов, расположенные в этом районе, были построены на земле, которая до 1948 года принадлежала еврейским семьям. Активное участие в процессе выселения арабов принимает еврейский фонд "А-Керен ле-Адамот Исраэль". Он представляет в суде интересы наследников евреев, проживавших в квартале.

Еще четыре года назад Верховный суд постановил, что семья Шамасна должна покинуть свой дом, однако, выселение откладывалось. Неделю назад семья получила письмо о том, что она должна съехать 9 августа, иначе ее выселят силой.

В среду, 2 августа, поддержать семью пришли дипломатические представители семи европейских государств: Франции, Италии, Бельгии, Ирландии, Швеции, Норвегии и Мальты.

В 2009 году из квартала были выселены три арабские семьи. В ответ на это возникло крупное движение протеста, которое вызвало международный резонанс. После этого выселения прекратились. Однако недавно были одобрены четыре программы строительства домов для евреев в квартале, для реализации которых потребуется выселить десятки арабов.

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Пятница, 4 августа 2017 г.
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