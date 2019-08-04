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В Израиле

ЦАХАЛ представил образец "умного танка"

время публикации: 19:07 | последнее обновление: 20:17 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ представил образец "умного танка"
Экипаж танка сможет носить шлемы IronVision, которые уже сейчас используют пилоты истребителей F35, для обзора местности на 365 градусов
Работа над проектом "Кармель" ведется уже три года

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) представила три новых образца танка "Кармель", в которых нашли применение самые передовые технологии, разрабатываемые израильскими концернами "Эльбит Маарахот", "Таасия Авирит" и "Рафаэль".

Новый танк будет меньше и мобильнее танка "Меркава", его экипаж будет состоять из двух человек. "Кармель" будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять танком, самостоятельно находить цель и атаковать ее.

Танк будет оснащен десятками камер дневного и ночного видения, различными радарами и датчиками, данные с которых будут выводиться на большой сенсорный экран операторов, создавая полную картину поля боя.

Операторы "Каремля" смогут осуществлять запуск атакующих дронов, несущих взрывчатку, а также разведывательных - собирающих информацию о противнике перед вводом наземных войск.

Специалисты отмечают особые камуфляжные особенности нового поколения танка, которые затруднят его обнаружение врагом днем или ночью с помощью приборов ночного видения, радаров или средств радиоэлектронной разведки.

Экипаж танка сможет носить шлемы IronVision, которые уже сейчас используют пилоты истребителей F35, для обзора местности на 365 градусов.

В танке будет третье место для оператора, управляющего "беспилотными" боевыми машинами, сопровождающими "Кармель" на поле боя.

Работа над проектом "Кармель" ведется уже три года. Ожидается, что танк будет готов к использованию в боевых условиях через пять-семь лет.



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