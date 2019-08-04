ЦАХАЛ представил образец "умного танка"

Управление разработки вооружений и технологической инфраструктуры в министерстве обороны (МАПАТ) представила три новых образца танка "Кармель", в которых нашли применение самые передовые технологии, разрабатываемые израильскими концернами "Эльбит Маарахот", "Таасия Авирит" и "Рафаэль".

Новый танк будет меньше и мобильнее танка "Меркава", его экипаж будет состоять из двух человек. "Кармель" будет оснащен системой искусственного интеллекта, которая сможет управлять танком, самостоятельно находить цель и атаковать ее.

Танк будет оснащен десятками камер дневного и ночного видения, различными радарами и датчиками, данные с которых будут выводиться на большой сенсорный экран операторов, создавая полную картину поля боя.

Операторы "Каремля" смогут осуществлять запуск атакующих дронов, несущих взрывчатку, а также разведывательных - собирающих информацию о противнике перед вводом наземных войск.

Специалисты отмечают особые камуфляжные особенности нового поколения танка, которые затруднят его обнаружение врагом днем или ночью с помощью приборов ночного видения, радаров или средств радиоэлектронной разведки.

Экипаж танка сможет носить шлемы IronVision, которые уже сейчас используют пилоты истребителей F35, для обзора местности на 365 градусов.

В танке будет третье место для оператора, управляющего "беспилотными" боевыми машинами, сопровождающими "Кармель" на поле боя.

Работа над проектом "Кармель" ведется уже три года. Ожидается, что танк будет готов к использованию в боевых условиях через пять-семь лет.





