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В Израиле

Произошел прорыв в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех

время публикации: 4 августа 2019 г., 19:31 | последнее обновление: 4 августа 2019 г., 20:39 блог версия для печати фото
Институт судебной медицины в Абу-Кабире
Произошел прорыв в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех
Произошел прорыв в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех

В воскресенье, 4 августа, полиция сообщила о прорыве в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех, тело которой было найдено в марте 1982 года.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в свете новой информации появившейся в деле об убийстве Навы Элимелех и данных, собранных за последние годы, отдел полиции по борьбе с организованной и международной преступностью (ЯХБАЛ) обратился в суд за разрешением эксгумации могилы девочки для проведения дополнительных следственных мероприятий.

В сообщении говорится, что по решению суда и после согласования с родственниками убитой тело девочки было извлечено из могилы и передано в Институт судебной медицины в Абу-Кабире.

В интересах следствия наложен судебный запрет на публикацию подробностей расследования.

Израильские СМИ сообщают, что прорыв в расследовании стал возможен благодаря новым технологиям, появившимся у криминалистов в последние годы, в том числе появлению возможностей производить более точные анализы ДНК.

В марте 1982 года 12-летняя жительница Бат-Яма Нава Элимелех пошла в гости к жившей рядом подружке. Через девять дней ее отрезанная голова была найдена на тель-авивском пляже. Ее убийцы не были найдены.



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