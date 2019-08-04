Произошел прорыв в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех

В воскресенье, 4 августа, полиция сообщила о прорыве в расследовании убийства 12-летней Навы Элимелех, тело которой было найдено в марте 1982 года.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что в свете новой информации появившейся в деле об убийстве Навы Элимелех и данных, собранных за последние годы, отдел полиции по борьбе с организованной и международной преступностью (ЯХБАЛ) обратился в суд за разрешением эксгумации могилы девочки для проведения дополнительных следственных мероприятий.

В сообщении говорится, что по решению суда и после согласования с родственниками убитой тело девочки было извлечено из могилы и передано в Институт судебной медицины в Абу-Кабире.

В интересах следствия наложен судебный запрет на публикацию подробностей расследования.

Израильские СМИ сообщают, что прорыв в расследовании стал возможен благодаря новым технологиям, появившимся у криминалистов в последние годы, в том числе появлению возможностей производить более точные анализы ДНК.

В марте 1982 года 12-летняя жительница Бат-Яма Нава Элимелех пошла в гости к жившей рядом подружке. Через девять дней ее отрезанная голова была найдена на тель-авивском пляже. Ее убийцы не были найдены.





