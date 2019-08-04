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32 партии и блока: ваш выбор. Новый опрос NEWSru.co.il

время публикации: 08:10 | последнее обновление: 08:18 блог версия для печати фото
32 партии и блока: ваш выбор. Новый опрос NEWSru.co.il
32 партии и блока: ваш выбор. Новый опрос NEWSru.co.il
32 партии и блока: ваш выбор. Новый опрос NEWSru.co.il

17 сентября состоятся досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва. Они пройдут менее чем через полгода после досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва, состоявшихся 9 апреля. Впервые в истории Израиля парламентские выборы повторно проводятся через такой короткий промежуток времени. Причина: лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию.

На минувшей неделе завершилась регистрация партий, которые будут участвовать в новых выборах. В общей сложности свои списки представили 32 партии и блока (на прошлых выборых их было 47). Из партий, идущих на очередные досрочные выборы, не более трети участвовали и в выборах в Кнессет 21-го созыва.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь проводит опрос о политических предпочтениях наших читателей, чтобы выяснить, какие из этих партий и блоков поддерживает наша аудитория.

Внимание: данный опрос предназначен исключительно для граждан Израиля, имеющих право голоса.

32 ПАРТИИ И БЛОКА ИДУТ В КНЕССЕТ. ЗА КОГО ПРОГОЛОСУЕТЕ ВЫ?

СПИСОК ПАРТИЙ И БЛОКОВ, ИДУЩИХ НА ВЫБОРЫ В КНЕССЕТ 22-ГО СОЗЫВА

"ДААМ – зеленая экономика, одна страна". Лидер – Тамир Йоав Галь. Буквенные обозначения – ץ

"Оцма Калькалит – голос предпринимателей в Израиле". Лидер – Амир Дорот. Буквенные обозначения – ז/נ/כן

"Зхутейну бе-Колейну" ("Наш голос – наше право"). Лидер – Эйнат Сапир-Колман. Буквенные обозначения – ק

"Адом-Лаван – Билти Мешухадим" ("Красно-Белые – некоррумпированные"). Лидер – Абай Зауда. Буквенные обозначения – יז

"Миткадемет" ("Прогрессивная"). Лидер – Олег Редько. Буквенные обозначения – נ/ני

ШАС – Всемирное сефардское объединение блюстителей Торы, движение учителя раввина Овадьи Йосефа, да будет благословенна память праведника. Лидер – Арье Дери. Буквенные обозначения – שס

"КАМА – Кидум Маамад а-Прат" ("Продвижение индивидуальных прав"). Лидер – Дорит Биран. Буквенные обозначения – קץ

"Яадут а-Тора ва а-Шабат, Агудат Исраэль – Дегель а-Тора". Лидеры – Яаков Лицман и Моше Гафни. Буквенные обозначения – ג

"Мифлегет а-Демократура" ("Демократурная партия"). Лидер – Дорон Хакими. Буквенные обозначения – זך

"Кахоль Лаван во главе с Бени Ганцем и Яиром Лапидом". Лидеры – Бени Ганц и Яир Лапид. Буквенные обозначения – פה

"Седер Хадаш – ле-Шинуй Шитат а-Бхирот" ("Новый порядок – за изменение системы выборов"). Лидер – Авиталь Офек. Буквенные обозначения – קך

"А-Ахдут а-Амамит – аль-Вахада аль-Шаабия" ("Народное единство"). Лидер – Самиах Ибрагим. Буквенные обозначения – כנ

"Цомет – Итъяшвут ве-Хаклаут" ("Цомет – заселение и сельское хозяйство"). Лидер – Моше Грин. Буквенные обозначения – זץ

"а-Решима а-Мешутефет" ("Объединенный арабский список"). Лидер – Айман Удэ. Буквенные обозначения – ודעם

"Рон Коби – а-Ямин а-Хилони, Нилхамим бе-Кфия а-Харедит" ("Рон Коби – Светские правые, боремся с ультраортодоксальным засильем"). Лидер – Рон Коби. Буквенные обозначения – רק

"а-Ямин а-Меухад – а-Ихуд а-Леуми – а-Ямин а-Хадаш" ("Объединенные правые – Ихуд Леуми – Новые правые"). Лидер – Айелет Шакед. Буквенные обозначения – טב

"Манхигут Хевратит" ("Социальное лидерство"). Лидер – Илан Машиха Яр Занбар". Буквенные обозначения –י/קן/נץ

"Исраэль Бейтейну" ("Наш Дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом"). Лидер – Авигдор Либерман. Буквенные обозначения – ל

"Зеут – израильское еврейское движение во главе с Моше Фейглиным". Лидер – Моше Фейглин. Буквенные обозначения – ז/זן

"Пираты – потому что мы все в одной лодке и в одном плавании". Лидер – Ноам Козар-Вайсбергер. Буквенные обозначения – ף

"Мифлегет а-Гуш а-Танахи" ("Партия танахического блока"). Лидер – Денис Липкин. Буквенные обозначения – קי

"Цедек во главе с Ави Ялао". Лидер – Ави Ялао. Буквенные обозначения –צ

"Квод а-Адам" ("Человеческое достоинство"). Лидер – Аркадий Пугач. Буквенные обозначения יף

"Карама ве-Мусауа – Кавод ве-Шивьон" ("Достоинство и равенство"). Лидер – Мухаммад ас-Сайэд. Буквенные обозначения נך

"Ноам – Ам Нормали бе-Арцейну" ("Нормальные люди в нашей стране"). Лидер – Дрор Арье. Буквенные обозначения כ

"Коль Исраэль Ахим ле-Шивьон Хеврати" ("Весь Израиль – братья за социальное равенство". Лидер – Алали Адамсо. Буквенные обозначения –נץ

"Ликуд во главе с Биньямином Нетаниягу на пост премьер-министра". Лидер – Биньямин Нетаниягу. Буквенные обозначения – מחל

"а-Махане а-Демократи бе-Анхагат Горовиц, Шафир ве-Барак" ("Демократический лагерь во главе с Горовицем, Шафир и Бараком". Лидеры – Ницан Горовиц, Став Шафир, Эхуд Барак. Буквенные обозначения – מרצ

"Ихуд Бней Брит" ("Объединение Детей завета"). Лидер – Бшара Шилиан. Буквенные обозначения – ינ

"Оцма Йегудит" ("Еврейская мощь"). Лидер – Итамар Бен-Гвир. Буквенные обозначения – כף

"Цафон" ("Север"). Лидер – Идан Лев-Ран. Буквенные обозначения – צן

"а-Авода" ("Рабочая партия во главе с Амиром Перецем и Орли Леви-Абукасис"). Лидер – Амир Перец. Буквенные обозначения – אמת

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