По делу 1803 задержаны еще четверо подозреваемых

Утром в понедельник, 4 декабря, в рамках расследования дела 1803, о коррупции в муниципалитетах, были задержаны еще четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба полиции.

Телеканал "Решет 13" сообщает, что среди задержанных оказался высокопоставленный чиновник мэрии Тель-Авива.

Напомним, что утром 3 декабря полиция задержала 17 подозреваемых в причастности к незаконным контактам между криминальными структурами и чиновниками муниципалитета Ришон ле-Циона. Среди задержанных оказался мэр Ришон ле-Циона Дов Цур, арест котором был продлен судом на пять дней.

По сведениям СМИ, была задержана и супруга одного из депутатов Кнессета от "Ликуда". Ее допросили по поводу подозрительных банковских операций на ее счету.

В воскресенье по этому делу был следователями подразделения полиции "Лахав-433" был допрошен депутат Кнессета от "Ликуда", глава парламентской коалиции Давид Битан, ранее занимавший пост заместителя мэра Ришон ле-Циона. Радиостанция "Кан Бет" передала, что Битан подозревается в получении многомиллионной взятки от главы организованной преступной группировки и в ряде других нарушений.

Пресс-служба полиции распространила заявление, в котором говорится, что расследование дела 1803 долгое время находилось в "закрытой стадии" сбора информации и наблюдения за подозреваемыми. Переход расследования в "открытую" стадию, задержание подозреваемых и их допрос производятся в соответствии с заранее составленным графиком.





