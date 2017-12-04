Столкновения в районе Кусры, тяжело ранен палестинский араб

В понедельник, 4 декабря, в районе арабской деревни Кусра, около Шхема, вновь произошли столкновения между местными жителями и активистами поселенческого движения.

По предварительным данным, один из арабов получил тяжелое пулевое ранение, сообщает Ynet.

"Палестинский информационный центр", принадлежащий ХАМАСу, сообщает о нескольких раненых, а также о том, что один из пострадавших госпитализирован в критическом состоянии.

Палестинский сайт Safa называет имя тяжелораненого: Ахмад Фаиз Дарвиш. Сообщается, что он получил ранение в спину и доставлен в больницу "Рафидия" в Шхеме. Согласно этому источнику, Дарвиш был ранен израильскими военными, прибывшими в район Кусры после того, как группа еврейских поселенцев попыталась пройти в район Рас ан-Нахаль, где накануне произошли столкновения, во время которых был убит местный житель.

Судя по всему, военные вмешались, чтобы не допустить новых столкновений между жителями Кусры и поселенцами.

Агентство Maan передает, что ЦАХАЛ объявил район Кусры закрытой военной зоной.

По сведениям ПИЦ, военные задержали троих палестинских арабов, участвовавших в беспорядках.

Информация уточняется.

شبان يلقون صخرة على المستوطنين الذين يحاولون بحماية من قوات الاحتلال اقتحام بلدة قصرة جنوب نابلس . pic.twitter.com/kEBpcspACr — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) December 4, 2017

30 ноября жители Кусры напали на группу детей и взрослых израильтян, совершавших поход неподалеку от их деревни. В ответ один из взрослых выстрелил в сторону нападавших, убив одного из них.

Из регионального совета Самарии передали, что имела место попытка "линча" израильтян, находившихся на расстоянии километра от деревни Кусра. По утверждению представителей поселенцев, "группа из более, чем ста арабов атаковала молодых израильтян без какой-либо провокации с их стороны".

Позже большая группа арабов отошла к деревне Кусра и попыталась блокировать проезд армейских джипов в этот населенный пункт.

Пресс-служба ЦАХАЛа позже сообщила, что организаторы экскурсии не получали разрешение на проход в "зону А".