ЦАХАЛ обнаружил туннель террора на границе с Ливаном

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции "Северный щит" военнослужащие обнаружили туннель террора, проложенный из Ливана на израильскую территорию.

Согласно опубликованной информации, туннель пересекал границу в южной части деревни Киле.

"В настоящий момент военнослужащие проводят предварительные оперативные и инженерные мероприятия, предшествующие нейтрализации туннеля", - говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

По заявлению военных, туннель не представлял непосредственной угрозы для жителей населенных пунктов, расположенных в этом районе.

Утром 4 декабря пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что начата операция "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах.

Операция осуществляется под руководством командования Северным округом, при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. В связи с проводимой операцией войска Северного округа приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили подкрепление.

Представители ЦАХАЛа заявляют, что израильским военным известно о нескольких таких туннелях, строящихся для переброски боевиков на территорию Израиля. Отмечается, эти туннели не были достроены и на данном этапе не представляли непосредственной угрозы для израильтян. По словам военных, операция "Северный щит" будет проводиться исключительно на израильской территории.

Судя по опубликованным данным, подготовка к этой операции велась с 2014 года. В течение длительного периода собиралась оперативная, технологическая и разведывательная информация о действиях "Хизбаллы" по прокладке подземных туннелей для осуществления диверсий на израильской территории.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что прокладка "Хизбаллой" подобных туннелей на границе с Израилем является грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

В публикации ЦАХАЛа упомянуто, что за последние годы реализован проект "Эвен Мишталевет" – возведение бетонной стены высотой до 9 метров на северной границе. Кроме того были осуществлены работы с грунтом в районах "Ракефет", "Катамон" и "Ктайя" (условные названия географических точек вдоль границы с Ливаном) и по расчистке территории на северной границе с целью создания помех противнику.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила предупреждение активистам "Хизбаллы" и бойцам ливанской армии.

Предупреждение опубликовано в микроблоге Twitter, и военные посоветовали ливанцам не приближаться к районам, где проложены туннели, ведущие на территорию Израиля. "Мы вас предупреждаем: ваша жизнь в опасности".

Глава армейской пресс-службы бригадный генерал Ронен Манелис заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что в настоящий момент операция "Северный щит" проводится исключительно на территории Израиля, однако в ближайшие дни она может быть расширена.

"В прошлом мы видели, какую тенденцию имеют операции против туннелей террора", - заявил он. По словам главы армейской пресс-службы, в ближайшие часы будет представлена дополнительная информация о туннелях, которые уничтожаются армией. "Речь идет о проекте, который тщательно разрабатывался "Хизбаллой" на протяжении четырех лет в условиях абсолютной секретности. Мы обнаружили его благодаря современным технологическим средствам и нашей разведывательной деятельности", - сказал бригадный генерал Манелис.

По его словам, "Хизбалла" использует шиитские деревни на юге Ливана в качестве базы для своей деятельности. "Налицо грубое нарушение нашего суверенитета и не менее грубое нарушение резолюции СБ ООН №1701, принятой в конце Второй ливанской войны", - сказал Манелис.