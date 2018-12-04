Нетаниягу и Айзенкот провели брифинг, посвященный "Северному щиту"

Во вторник, 4 декабря, по окончании заседания военно-политического кабинета со специальным сообщением, касающимся операции "Северный щит", выступили глава правительства и министр обороны Биньямин Нетаниягу, начальник Генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, а также глава пресс-службы ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис. Брифинг проводился в комплексе министерства обороны в Тель-Авиве.

Представитель армии сообщил, что вход в туннель, обнаруженный военными, находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL. Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории.

"Сразу после начала операции в туннеле были установлены камеры наблюдения. Уже через несколько минут камеры зафиксировали появление двух боевиков "Хизбаллы". Когда они приблизились к камере, сработало взрывное устройство малой мощности, которое было оставлено рядом с камерой. Позднее оно было заменено на более серьезное устройство, взрыв которого предотвратил дальнейшее использование туннеля для диверсий", - рассказал Ронен Манелис.

Боевики "Хизбаллы" в туннеле, ведущем на территорию Израиля. Видео пресс-службы ЦАХАЛа



Глава правительства Биньямин Нетаниягу сообщил, что с одобрения кабинета Армия обороны Израиля начала 4 декабря операцию "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах Израиля.

Глава правительства отметил, что операция будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для нейтрализации угрозы и достижения всех поставленных перед военными целей.

"В течение многих лет "Хизбалла" и ХАМАС вкладывали средства в строительство "наступательных туннелей", а также потратили огромные деньги для того, чтобы этот вид их оружия не был обнаружен", - сказал Нетаниягу.

По его словам, "Хизбалла" планировала через туннели перебросить своих боевиков на территорию Израиля для захвата отдельных населенных пунктов в Галилее. Он отметил, что за деятельностью "Хизбаллы" стоит Иран.

Нетаниягу заверил, что у Израиля имеются такие технические средства и возможности для борьбы с туннелями, каких нет ни у одной страны в мире.

"То, что мы рассказываем сейчас, лишь малая часть того, что мы делаем для обеспечения безопасности Израиля на всех фронтах", - сказал глава правительства.

Нетаниягу добавил, что Израиль возлагает ответственность на правительство Ливана, которое позволяет террористической группировке действовать со своей территории.

Биньямин Нетаниягу также поблагодарил экс-министра обороны Авигдора Либермана за участие в подготовке операции "Северный щит".

Начальник Генштаба сообщил, что решение о проведении этой операции было принято 17 ноября. Она осуществляется под руководством командования Северным округом, при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. По словам Айзенкота, на проведение операции потребуется несколько недель.

Туннель в районе деревни Киле. Видео пресс-службы ЦАХАЛа



Операция "Северный Щит". Видео пресс-службы ЦАХАЛа



Судя по опубликованным данным, подготовка к операции "Северный щит" велась с 2014 года. В течение длительного периода собиралась оперативная, технологическая и разведывательная информация о действиях "Хизбаллы" по прокладке подземных туннелей для осуществления диверсий на израильской территории.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление, в котором подчеркивалось, что прокладка "Хизбаллой" подобных туннелей на границе с Израилем является грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

В публикации ЦАХАЛа упомянуто, что за последние годы реализован проект "Эвен Мишталевет" – возведение бетонной стены высотой до 9 метров на северной границе. Кроме того, были осуществлены работы с грунтом в районах "Ракефет", "Катамон" и "Ктайя" (условные названия географических точек вдоль границы с Ливаном) и по расчистке территории на северной границе с целью создания помех противнику.

Пресс-служба ЦАХАЛа распространила предупреждение активистам "Хизбаллы" и бойцам ливанской армии.

Предупреждение опубликовано в микроблоге Twitter, и военные посоветовали ливанцам не приближаться к районам, где проложены туннели, ведущие на территорию Израиля. "Мы вас предупреждаем: ваша жизнь в опасности".

Глава армейской пресс-службы бригадный генерал Ронен Манелис заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что в настоящий момент операция "Северный щит" проводится исключительно на территории Израиля, однако в ближайшие дни она может быть расширена. Бригадный генерал Манелис добавил, что некоторые туннели будут уничтожаться не только на израильской территории.





