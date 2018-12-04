18+
4 декабря 2018 г.
последняя новость: 10:57
На грани краха
Кого считать популистом
«Еврейский дом» не такой уж и еврейский
«Хизбалла» готовится к следующей войне
Турция против всех
Добро пожаловать или понаехали тут
Карты, деньги, две свечи
В Иерусалиме история на вашей стороне
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:41 Министры приветствуют операцию на севере Израиля, Нетаниягу запретил давать интервью
09:48 ЦАХАЛ посоветовал боевикам "Хизбаллы" не приближаться к тоннелям
09:35 70-летний мужчина утонул, купаясь в Тель-Авиве
07:52 "Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"
05:51 Прогноз погоды на 4 декабря: похолодание, временами дожди на севере и на побережье
23:32 СМИ: на авиабазе ЦАХАЛа травле подвергся военнослужащий-друз
22:12 "Женская забастовка". Список участников
20:15 90-летний мужчина скончался, подавившись пончиком
20:01 Драка в тюрьме "Римоним": пострадали четверо охранников
19:03 "Маарив": Мандельблит намерен отклонить рекомендацию комиссии Голдберга по Эдри
В Израиле

"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 09:52 блог версия для печати фото
"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"
"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"
"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"

Утром во вторник, 4 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что начата операция "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах.

Операция осуществляется под руководством командования Северным округом, при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. В связи с проводимой операцией войска Северного округа приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили подкрепление.

Представители ЦАХАЛа заявляют, что израильским военным известно о нескольких таких туннелях, строящихся для переброски боевиков на территорию Израиля. Отмечается, эти туннели не были достроены и на данном этапе не представляли непосредственной угрозы для израильтян. По словам военных, операция "Северный щит" будет проводиться исключительно на израильской территории.

Судя по опубликованным данным, подготовка к этой операции велась с 2014 года. В течение длительного периода собиралась оперативная, технологическая и разведывательная информация о действиях "Хизбаллы" по прокладке подземных туннелей для осуществления диверсий на израильской территории.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что прокладка "Хизбаллой" подобных туннелей на границе с Израилем является грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

В публикации ЦАХАЛа упомянуто, что за последние годы реализован проект "Эвен Мишталевет" – возведение бетонной стены высотой до 9 метров на северной границе. Кроме того были осуществлены работы с грунтом в районах "Ракефет", "Катамон" и "Ктайя" (условные названия географических точек вдоль границы с Ливаном) и по расчистке территории на северной границе с целью создания помех противнику.

4 декабря пресс-служба ЦАХАЛа распространила предупреждение активистам "Хизбаллы" и бойцам ливанской армии.

Предупреждение опубликовано в микроблоге Twitter, и военные посоветовали ливанцам не приближаться к районам, где проложены тоннели, ведущие на территорию Израиля. "Мы вас предупреждаем: ваша жизнь в опасности".

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно намекал на то, что действия по предотвращению вооруженного противостояния с ХАМАСом на юге связаны с возможными вскоре действиями ЦАХАЛа на севере.

По данным израильских СМИ, одной из тем, обсуждавшихся 3 декабря на встрече в Брюсселе Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Майкла Помпео были поставки иранских вооружений и военного оборудования в Ливан. Политический обозреватель Одед Гранот пишет в газете "Исраэль а-Йом", что Нетаниягу просил поддержки США в случае, если Израиль решит атаковать цели в Ливане.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 февраля 2018 г.
Члены военно-политического кабинета посетили северную границу Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 февраля 2018 г.
Ливан потребовал от Израиля прекратить строительство заграждения в буферной зоне
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 20 декабря 2017 г.
Мишель Аун: Израиль возводит "стену оккупации" на границе с Ливаном
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 января 2015 г.
ЦАХАЛ начал копать рвы на границе с Сирией
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 января 2015 г.
ЦАХАЛ устанавливает бетонные блоки от пуль на границе с Ливаном
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 18 мая 2014 г.
Ливан подает в СБ ООН три жалобы против Израиля
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 апреля 2012 г.
Началось строительство забора на ливанской границе возле Метулы
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2012 г.
Израиль построит на границе с Ливаном 5-метровую бетонную стену





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018