"Северный щит": ЦАХАЛ начал операцию против туннелей "Хизбаллы"

Утром во вторник, 4 декабря, пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что начата операция "Северный щит", целью которой является нейтрализация туннелей ливанской террористической организации "Хизбалла" на северных границах.

Операция осуществляется под руководством командования Северным округом, при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. В связи с проводимой операцией войска Северного округа приведены в состояние повышенной боевой готовности и получили подкрепление.

Представители ЦАХАЛа заявляют, что израильским военным известно о нескольких таких туннелях, строящихся для переброски боевиков на территорию Израиля. Отмечается, эти туннели не были достроены и на данном этапе не представляли непосредственной угрозы для израильтян. По словам военных, операция "Северный щит" будет проводиться исключительно на израильской территории.

Судя по опубликованным данным, подготовка к этой операции велась с 2014 года. В течение длительного периода собиралась оперативная, технологическая и разведывательная информация о действиях "Хизбаллы" по прокладке подземных туннелей для осуществления диверсий на израильской территории.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что прокладка "Хизбаллой" подобных туннелей на границе с Израилем является грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

В публикации ЦАХАЛа упомянуто, что за последние годы реализован проект "Эвен Мишталевет" – возведение бетонной стены высотой до 9 метров на северной границе. Кроме того были осуществлены работы с грунтом в районах "Ракефет", "Катамон" и "Ктайя" (условные названия географических точек вдоль границы с Ливаном) и по расчистке территории на северной границе с целью создания помех противнику.

4 декабря пресс-служба ЦАХАЛа распространила предупреждение активистам "Хизбаллы" и бойцам ливанской армии.

Предупреждение опубликовано в микроблоге Twitter, и военные посоветовали ливанцам не приближаться к районам, где проложены тоннели, ведущие на территорию Израиля. "Мы вас предупреждаем: ваша жизнь в опасности".

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно намекал на то, что действия по предотвращению вооруженного противостояния с ХАМАСом на юге связаны с возможными вскоре действиями ЦАХАЛа на севере.

По данным израильских СМИ, одной из тем, обсуждавшихся 3 декабря на встрече в Брюсселе Биньямина Нетаниягу и госсекретаря США Майкла Помпео были поставки иранских вооружений и военного оборудования в Ливан. Политический обозреватель Одед Гранот пишет в газете "Исраэль а-Йом", что Нетаниягу просил поддержки США в случае, если Израиль решит атаковать цели в Ливане.





