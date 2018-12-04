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В Израиле

"Женская забастовка": тысячи митингующих, перебои в работе аэропорта, пробки на дорогах

время публикации: 15:30 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
"Женская забастовка": тысячи митингующих, перебои в работе аэропорта, пробки на дорогах
"Женская забастовка": тысячи митингующих, перебои в работе аэропорта, пробки на дорогах
"Женская забастовка": тысячи митингующих, перебои в работе аэропорта, пробки на дорогах

Во вторник, 4 декабря, по всей стране проходят акции протеста против насилия в отношении женщин, которую организаторы называют "женской забастовкой".

Митинги и демонстрации в рамках "женской забастовки" начались с 9 утра. В Тель-Авиве митингующие собрались в районе перекрестка Азриэли, в связи с этим длительное время было перекрыто движение по проспекту Менахема Бегина и на близлежащих улицах, наблюдались сильные пробки на шоссе Аялон.

Позже в Тель-Авиве было перекрыто движение в обе стороны на проспекте Намир.

В связи с массовыми акциями на Площади Дизенгоф, Площади Габима и в парке Левински затруднено движение в центральной и южной части Тель-Авива.

Акции протеста проходят также в других городах страны и на территориях израильских университетов.

Несколько сотен сотрудников израильского управления гражданской авиации в рамках акции протеста "женская забастовка" в течение часа перекрывали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона. В результате акции протеста вылеты из аэропорта задерживаются примерно на 10 минут.

В ходе акций в Тель-Авиве была задержана адвокат Сапир Слуцкер Амран из Общества защиты прав граждан. Согласно заявлению пресс-службы полиции, задержанная нарушала общественный порядок, отказывалась подчиняться требованиям правоохранителей и устраивала провокации с элементами насилия.

Завершатся акции протеста митингом на Площади Рабина в Тель-Авиве. Митинг начнется в 19:30.

Напомним, последним толчком к проведению масштабной акции протеста стали убийства двух девочек - 12-летней Сильваны Цагаи и 16-летней Аюб Яары.

Общественные организации, коммерческие предприятия, муниципалитеты, местные органы власти и учебные заведения объявили о том, что они поддержат протестные мероприятия. Участники акции среди прочего добиваются финансирования программы по борьбе с насилием, деньги на которую были обещаны, но не были переведены.

Протестные забастовку поддержали муниципалитеты Ор Иегуды, Ашкелона, Беэр-Шевы, Бейт-Шеана, Биньямины — Гиват-Ады, Бат-Яма, Гиватаима, Джальджулии, Ган-Явне, Димоны, Дейр-Ханны, Хадеры, Холона, Хайфы, Тайбе, Тиры, Тамры, Неве-Моноссона, Йокнеам, Иерусалима, Кфар-Бары, Кафр-Касема, Лода, Мажд-эль-Курума, Мигдаль а-Эмек, Модиина, Маале Адумим, Нешера, Фурейдиса, Калансуа, Кирьят-Ата, Ришон ле-Циона, Реховота, Рамат-Гана, Рааны, Сдерота, Тель-Авива, Шааба, Акко, Нетивота, Сахнина, местных советов Хоф а-Кармель, Йоава, Аррабе, Эйлабуна, Эмек-Хефер.

О своей поддержке заявили предприятия "Эльбит", "Аргус", "Гугл", "Доар Исраэль", "Дизенгоф-Сентер", "Тив-Там", компании Yes, Unilever, Israir, Cal, "Мадлан", Mobileye, сеть гостиниц Fattal, сеть "Супер-Фарм", операторы мобильной связи "Пелефон" и "Партнер", сеть супермаркетов "Рами Леви". Забастовку поддержали Управление аэропортами, "Битуах Леуми", "Гистадрут", профсоюз врачей и другие организации.

Женские организации НААМАТ и ВИЦО сообщили, что разрешат своим сотрудницам принимать участие в протестных мероприятиях, однако детские ясли будут работать по обычному расписанию.

Забастовку поддержали более 300 учреждений и организаций.

Вместе с тем, Управление государственной службы разослало в местные советы и муниципалитеты предупреждение, в котором говорится, что забастовочный день не будет оплачиваться из бюджетных денег. Тем, кто собирается участвовать в акциях протеста, предлагается взять день из отпуска или "бастовать" за свой счет.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
"Женская забастовка": задержка в вылетах из аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
В связи с "женской забастовкой" перекрыт проспект Намир в Тель-Авиве
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"Женская забастовка": перекрыто движение по центральным магистралям крупных городов
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"Женская забастовка". Список участников
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
Участники акций протеста против насилия в отношении женщин не получат оплаты за рабочий день
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 2 декабря 2018 г.
"Я женщина, я бастую". Акции протеста в Израиле





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