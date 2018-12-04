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В Израиле

Квентин Тарантино проводит "медовый месяц" в Израиле

время публикации: 22:18 | последнее обновление: 22:18 блог версия для печати фото
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик
Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Голливудский режиссер Квентин Тарантино и его супруга Даниэла Пик проводят "медовый месяц" в Израиле.

Квентин Тарантино. Фотогалерея

Во вторник, 4 декабря, в "твиттере" онлайн-издания "Маарив" была опубликована фотография молодоженов вместе с Цвикой Пиком. Они были запечатлены фотографом во время зажжения третьей ханукальной свечи. Это издание пишет, что по состоянию здоровья Цвика Пик не мог присутствовать на свадьбе дочери в Лос-Анджелесе, и поэтому молодожены прилетели в Израиль.

Квентин и Даниэла познакомились в 2009 году, когда Тарантино посетил Израиль в рамках рекламного тура со своим фильмом "Бесславные ублюдки". Тогда израильский продюсер Йорам Глобус, долгое время работавший в Голливуде, устроил закрытый прием в честь приезда именитого режиссера. На вечеринку была приглашена вся элита израильского шоу-бизнеса, в том числе – Цвика Пик со своими дочерьми Даниэлой и Шарон. Тарантино был покорен Даниэлой, и уже на следующий день их видели вместе в тель-авивском ресторане "Месса". "Эксперты" полагали, что роман будет весьма коротким, однако их прогнозы не оправдались.

"Романтический список" Тарантино, по версии голливудских таблоидов, включает множество имен, среди них – актрисы Мира Сорвино, Джулия Дрейфус, Шер Джексон, Ума Турман (о ней Квентин говорил, что их отношения "сугубо платонические"), Кэти Гриффин, Маргарет Чо, режиссеры Эллисон Андрес и София Коппола. При этом Тарантино заявлял, что рассчитывает обзавестись семьей после 60 лет.

Отметим, что сейчас режиссеру 55 лет. Его избраннице – 35. Об их обручении сообщалось еще летом прошлого года.

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