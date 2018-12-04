18+
4 декабря 2018 г.
последняя новость: 21:05
Письмо Эйнштейна о Боге ? на продажу
Еврей, который взорвал яхту Гитлера
Не верьте тому, чем нас кормят СМИ
Где найти чудо-лидера
Турция против всех
Добро пожаловать или понаехали тут
Карты, деньги, две свечи
В Иерусалиме история на вашей стороне
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:05 Нетаниягу и Айзенкот провели брифинг, посвященный "Северному щиту"
20:50 В бедуинском поселке в Галилее обстреляли здание местного совета
20:22 Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина
19:49 По подозрению в причастности к убийству 16-летней Аюб Яары задержан еще один человек
19:41 Серия ДТП на дорогах Израиля: пострадали три человека
19:09 Жители мошава, расположенного на границе с Ливаном, обеспокоены образовавшемся провалом в земле
18:31 ЦАХАЛ продемонстрировал, как выглядит изнутри туннель "Хизбаллы". ВИДЕО
18:05 В 20:00 глава правительства и начальник Генштаба выступят со специальным заявлением
17:23 В Ган-Явне автомобиль сбил женщину с двумя детьми
16:54 Источник: в генштабе ЦАХАЛа возражали против операции "Северный щит"
Загрузка...
В Израиле

Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина

время публикации: 20:22 | последнее обновление: 20:22 блог версия для печати фото
Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина
Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина
Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина

Около 20 тысяч женщин принимают участие в митинге на площади Рабина. Митинг завершает "женскую забастовку", в рамках которой 4 декабря по всей стране проходили акции протеста против насилия в отношении женщин.

В митинге принимают участие лидеры феминистских движений, политические и общественные деятели, музыканты, а также родственники женщин, убитых в течение последних лет.

Напомним, последним толчком к проведению масштабной акции протеста стали убийства двух девочек - 12-летней Сильваны Цагаи и 16-летней Аюб Яары.

Участники акции среди прочего добиваются финансирования программы по борьбе с насилием, деньги на которую были обещаны, но не были переведены.

Общественные организации, коммерческие предприятия, муниципалитеты, местные органы власти и учебные заведения объявили о том, что они поддержат протестные мероприятия.

Митинги и демонстрации в рамках "женской забастовки" начались с 9 утра. В Тель-Авиве митингующие собирались на нескольких площадях и перекрестках города. Акции протеста прошли также в других городах страны и на территориях израильских университетов. Несколько сотен сотрудников израильского управления гражданской авиации в рамках акции протеста "женская забастовка" в течение часа перекрывали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона. В результате акции протеста вылеты из аэропорта задерживаются примерно на 10 минут.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
В Тель-Авиве задержана активистка "женской забастовки"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
"Женская забастовка": тысячи митингующих, перебои в работе аэропорта, пробки на дорогах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
"Женская забастовка": задержка в вылетах из аэропорта Бен-Гурион
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
В связи с "женской забастовкой" перекрыт проспект Намир в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 декабря 2018 г.
"Женская забастовка": перекрыто движение по центральным магистралям крупных городов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
"Женская забастовка". Список участников
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 декабря 2018 г.
Участники акций протеста против насилия в отношении женщин не получат оплаты за рабочий день
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 2 декабря 2018 г.
"Я женщина, я бастую". Акции протеста в Израиле





  Rating@Mail.ru  
Вторник, 4 декабря 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018