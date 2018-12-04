Десятки тысяч женщин участвуют в митинге на площади Рабина

Около 20 тысяч женщин принимают участие в митинге на площади Рабина. Митинг завершает "женскую забастовку", в рамках которой 4 декабря по всей стране проходили акции протеста против насилия в отношении женщин.

В митинге принимают участие лидеры феминистских движений, политические и общественные деятели, музыканты, а также родственники женщин, убитых в течение последних лет.

Напомним, последним толчком к проведению масштабной акции протеста стали убийства двух девочек - 12-летней Сильваны Цагаи и 16-летней Аюб Яары.

Участники акции среди прочего добиваются финансирования программы по борьбе с насилием, деньги на которую были обещаны, но не были переведены.

Общественные организации, коммерческие предприятия, муниципалитеты, местные органы власти и учебные заведения объявили о том, что они поддержат протестные мероприятия.

Митинги и демонстрации в рамках "женской забастовки" начались с 9 утра. В Тель-Авиве митингующие собирались на нескольких площадях и перекрестках города. Акции протеста прошли также в других городах страны и на территориях израильских университетов. Несколько сотен сотрудников израильского управления гражданской авиации в рамках акции протеста "женская забастовка" в течение часа перекрывали въезд в аэропорт имени Бен-Гуриона. В результате акции протеста вылеты из аэропорта задерживаются примерно на 10 минут.