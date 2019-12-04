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NEWSru.co.il :: В Израиле4 декабря 2019 г., 07:56

"Кан Бет": ЦАХАЛ фальсифицировал данные о призыве ультраортодоксов

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&quot;Кан Бет&quot;: ЦАХАЛ фальсифицировал данные о призыве ультраортодоксов &quot;Кан Бет&quot;: ЦАХАЛ фальсифицировал данные о призыве ультраортодоксов

На протяжении многих лет Армия обороны Израиля публиковала заведомо завышенные данные о числе ультраортодоксов, призывающихся в ЦАХАЛ. Об этом сообщила в среду, 4 декабря, военный обозреватель "Кан Бет" Кармела Менаше.

Согласно опубликованной информации, ложные данные передавались не только средствам массовой информации, но и министрам обороны, членам комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а также начальникам генерального штаба армии.

Публиковавшиеся данные превышали реальные показатели в два, а иногда в три раза. Делалось это для того, чтобы создать картину выполнения квот призыва. Так в 2017 году была опубликована информация о том, что на военную службу призваны 3.000 ультраортодоксов, в то время как число призывников-харедим составляло лишь 1.300. По информации "Кан Бет", авторы отчетов вносили в число призывников и тех, кто не являются ультраортодоксами по критериям армии, а также тех, кто вовсе не являются религиозными.

Практика фальсификации данных о призыве харедим существует на протяжении многих лет, отмечает "Кан Бет". Так, в 2011 году ЦАХАЛ сообщил о призыве 1.200 харедим, в то время как на практике были призваны лишь 600.

До 2018 года существовал специальный отдел во главе с офицером в звании майора, отвечавший за призыв ультраортодоксов, в соответствии с законом Таля Как сообщает "Кан Бет", на командование этого отдела оказывалось постоянное давление с требованием обеспечить выполнение квот призыва. По информации Кармелы Менаше, этот отдел публиковал ложные сведения для того, чтобы отчитаться о выполнении задачи.

В 2018 году было создано управление, отвечающее за призыв и службу ультраортодоксов. Это управление возглавил подполковник Телем Хазан, ранее занимавший должность заместителя командира десантной бригады ЦАХАЛа. Он провел тщательную проверку во всех частях армии и "насчитал" там 1.650 новобранцев-ультраортодоксов. "Кан Бет" сообщает, что подполковнику Хазану было отдано распоряжение или увеличить число призывников-харедим, или "округлить" данные таким образом, чтобы привести их в соответствие с фальсифицированными данными о призыве ультраортодоксов в 2017 году, когда армия отчиталась о 3.070 призывниках.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали: "В последнее время была обнаружена ошибка в подсчете числа призывников-ультраортодоксов, имевшая место на протяжении нескольких лет. После того, как ошибка была обнаружена, ЦАХАЛ сделал выводы и извлек уроки в том, что касается необходимости следовать установленным критериям, а также контролировать работу структур, осуществляющих подсчет. Итоги за 2018 год еще не подведены".



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