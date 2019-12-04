Прогноз климатических изменений в Израиле: в ближайшие 30 лет ожидается потепление

Государственная метеослужба Израиля опубликовала прогноз климатических изменений в стране на ближайшие 30 лет, до 2050 года.

Если в период с 1950 по 2017 годы средняя температура воздуха в Израиле выросла на 1,4 градуса Цельсия (основной рост – в последние 30 лет), то с 2018 по 2050 год ожидается потепление еще на 0,9-1,2 градуса (в зависимости от выбранной модели). При этом летние температуры вырастут значительно заметнее, чем зимние.

В ближайшие 30 лет количество холодных ночей (меньше 7 градусов Цельсия) сократится в среднем на 13 ночей в год, а количество жарких ночей (больше 20 градусов Цельсия) вырастет в среднем на 21 ночь в год, преимущественно в прибрежных районах страны.

Количество жарких дней (больше 30 градусов Цельсия) вырастет в прибрежных районах более чем на 23 дня в год, а в Негеве и в Иорданской долине – на 12 дней в год.

В целом в летние сезоны потепление будет выражаться не только в повышении крайних показателей (минимальные и максимальные температуры), но и в увеличении количества жарких дней и ночей.

Одновременно ожидается сокращение частоты холодных зимних сезонов.

Прогнозы касательно осадков говорят о незначительном сокращении в ближайшие 30 лет по сравнению с последними тремя десятилетиями. При этом к 2100 году прогнозируется сокращение количества осадков на 25%. В то же время количество сухих дней в разгар сезона дождей заметно вырастет уже в течение ближайших 30 лет.





