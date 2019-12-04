Неделя до роспуска Кнессета: продолжение переговоров и спор о дате выборов

За неделю до даты роспуска Кнессета продолжается обсуждение возможности создания правительства. Несмотря на провал встречи между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и главой "Кахоль Лаван" Бени Ганцем, ожидается, что переговоры продолжатся до последнего момента.

В настоящее время главным препятствием на пути формирования правительства остается вопрос о том, кто будет первым возглавлять ротационное правительство. Нетаниягу требует получить это право на первые шесть месяцев, Ганц, в свою очередь, заявляет, что безусловным требованием является предоставление ему права быть первым в ротации. После неудачной встречи двух лидеров в "Ликуде" пояснили, что "Кахоль Лаван" предложены гарантии реализации соглашения в виде пакета законов, которые будут утверждены еще до приведения правительства к присяге. Однако в "Кахоль Лаван" отказываются на данном этапе обсуждать эти предложения.

Несмотря на отсутствие соглашения по главному вопросу, в ряде параграфов достигнута договоренность между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". По сообщению канала "Решет", стороны пришли к договоренности, согласно которой в случае формирования правительства оно будет насчитывать не менее 30 министров. Портфель министра внутренних дел останется у "Кахоль Лаван", что даст "бело-голубым" контроль над реализацией закона о порядке работы магазинов по шаббатам. Будет сохранен статус-кво в области религии и государства, включая проект общественного транспорта по шаббатам в городах Гуш Дана. Одним из основных параграфов внешнеполитической платформы правительства национального единства станет аннексия Иорданской долины. Однако все это станет актуальным лишь в случае достижения договоренностей о ротации.

Одновременно остается открытым вопрос о шагах партии "Наш дом Израиль". В партии возмущены действиями "Кахоль Лаван", которые, как заявляют источники в партии, свидетельствуют о нежелании формировать либеральное правительство национального единства. На фоне этого в НДИ заговорили о возможности присоединения к праворелигиозному правительству. В то же время, Авигдор Либерман продолжает выступать с нападками на харедим. В записи, опубликованной 4 декабря в социальной сети Facebook, Либерман вновь упомянул союз ультраорьтодоксов и Объединенного арабского списка, назвав это "союзом, угрожающим сионистской идее". На фоне подобной риторики, шансы на присоединение Либермана к праворелигиозной коалиции оцениваются как крайне низкие.

Продолжается и обсуждение даты возможных третьих выборов за последний год. Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что из-за атмосферы недоверия между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" крайне тяжело будет утвердить поправки к Основному закону о выборах, необходимые для того, чтобы сократить время предвыборной кампании. Поэтому наиболее вероятной датой считается 17 марта 2020 года. В "Кахоль Лаван" заявляют, что намерены добиваться сокращения срока предвыборной кампании, не исключая возможности проведения выборов даже раньше, чем 25 февраля.





