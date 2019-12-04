Возле центрального автовокзала в Иерусалиме трамвай насмерть сбил девушку

В ночь на среду, 4 декабря, около 00:30, в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о молодой женщине, попавшей под трамвай в Иерусалиме.

Согласно сообщению пресс-службы МАДА, ДТП произошло на улице Яффо, возле центрального автовокзала. Прибывшие на место парамедики обнаружили девушку без признаков жизни. Им ничего не оставалось, кроме как констатировать ее смерть.

Четырем подругам погибшей, в момент аварии находившимся вместе с ней, потребовалась медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Причины и обстоятельства аварии выясняются дорожной полицией.

Названо имя погибшей: Тамар Фенигштейн (из Петах-Тиквы), 19 лет.

Отметим, что речь идет о первом случае гибели пешехода, сбитого трамваем в Иерусалиме. Запуск трамвайной линии в израильской столице состоялся в 2011 году.