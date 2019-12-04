ЦАХАЛ отрицает фальсификацию данных о призыве ультраортодоксов

Пресс-служба ЦАХАЛа опровергла информацию о том, что Армия обороны Израиля намеренно публиковала завышенные данные о числе ультраортодоксов, призывающихся в ЦАХАЛ.

"Проверка показала, что существует разница между публиковавшимися данными и реальными показателями, однако причина ошибки ни в коем случае не кроется в стремлении ввести в заблуждение общественность", - утверждается в заявлении ЦАХАЛа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что начальник генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави поручил генералу запаса Рони Номе провести проверку метода сбора данных о призыве ультраортодоксов за период с 2011 по 2018 годы. Согласно заявлению ЦАХАЛа, результаты этой проверки будут преданы гласности.

Напомним, утром 4 декабря военный обозреватель "Кан Бет" Кармела Менаше сообщила, что на протяжении многих лет Армия обороны Израиля публиковала заведомо завышенные данные о числе ультраортодоксов, призывающихся в ЦАХАЛ.

Согласно опубликованной информации, ложные данные передавались не только средствам массовой информации, но и министрам обороны, членам комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, а также начальникам генерального штаба армии.

Публиковавшиеся данные превышали реальные показатели в два, а иногда в три раза. Делалось это для того, чтобы создать картину выполнения квот призыва. Так в 2017 году была опубликована информация о том, что на военную службу призваны 3.000 ультраортодоксов, в то время как число призывников-харедим составляло лишь 1.300. По информации "Кан Бет", авторы отчетов вносили в число призывников и тех, кто не являются ультраортодоксами по критериям армии, а также тех, кто вовсе не являются религиозными.

Практика фальсификации данных о призыве харедим существует на протяжении многих лет, отмечает "Кан Бет". Так, в 2011 году ЦАХАЛ сообщил о призыве 1.200 харедим, в то время как на практике были призваны лишь 600.

До 2018 года существовал специальный отдел во главе с офицером в звании майора, отвечавший за призыв ультраортодоксов, в соответствии с законом Таля Как сообщает "Кан Бет", на командование этого отдела оказывалось постоянное давление с требованием обеспечить выполнение квот призыва. По информации Кармелы Менаше, этот отдел публиковал ложные сведения для того, чтобы отчитаться о выполнении задачи.

В 2018 году было создано управление, отвечающее за призыв и службу ультраортодоксов. Это управление возглавил подполковник Телем Хазан, ранее занимавший должность заместителя командира десантной бригады ЦАХАЛа. Он провел тщательную проверку во всех частях армии и "насчитал" там 1.650 новобранцев-ультраортодоксов. "Кан Бет" сообщает, что подполковнику Хазану было отдано распоряжение или увеличить число призывников-харедим, или "округлить" данные таким образом, чтобы привести их в соответствие с фальсифицированными данными о призыве ультраортодоксов в 2017 году, когда армия отчиталась о 3.070 призывниках.





