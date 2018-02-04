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В Израиле

Полиция рекомендует отдать под суд министра социального обеспечения Хаима Каца

время публикации: 12:24 | последнее обновление: 12:52 блог версия для печати фото
Хаим Кац
Полиция рекомендует отдать под суд министра социального обеспечения Хаима Каца
Полиция рекомендует отдать под суд министра социального обеспечения Хаима Каца

В воскресенье, 4 февраля, полиция объявила о завершении расследования по делу 630 о коррупции в концерне авиационной промышленности "Таасия авирит".

Из пресс-службы службы полиции передали, что в результате расследования сформирована доказательная база в отношении нескольких подозреваемых в том силе министра социального обеспечения Хаима Каца.

Полиция порекомендовала также предъявить обвинения главе трудового комитета "Таасия авирит" Эхуду Нофу, члену трудового комитета Эли Коэну, а также бригадном генералу запаса Амалю Асаду. Им инкриминируются финансовые правонарушения.

Согласно материалам уголовного дела, Хаим Кац использовал свое влияние в среде работников концерна для получения личных выгод. В обмен за это Кац предоставлял высокооплачиваемые должности в концерне и вне его.

Полиция также подозревает, что вопреки распоряжению юридического советника правительства Хаим Кац вмешивался в процесс назначения главы совета директоров и высокопоставленных чиновников трудового комитета. Кац также подозревается в том, что использовал ресурсы и работников "Таасия авирит" для личных нужд. Окончательное решение о подаче обвинения будет принимать генпрокуратура и юридический советник правительства.

В ответ на рекомендации полиции Хаим Кац заявил: "Ничего другого от следственных органов я не ожидал, они не могли признать, что все гигантские средства, которые потрачены на это безумное расследование, были выброшены впустую. Любой здравомыслящий человек, знакомый с материалами следствия, понимает, что никаких оснований для безумных обвинений нет. Мне ясно, что прокуратура, в которой царит здравый смысл, примет решение не отдавать меня под суд по этому делу".

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