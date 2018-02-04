Убийство 29-летней Михаль Халими признано терактом

Окружной суд Тель-Авива признал 29-летнего палестинского араба из Шхема Мухаммада Харуфа виновным в убийстве 29-летней израильтянки Михаль Халими из поселения Гева-Биньямин на почве национальной ненависти.

В воскресенье, 4 февраля, в суде рассматривался исправленный вариант обвинительного заключения, ставший результатом сделки обвиняемого со следствием. В первом варианте обвинительного заключения, которое было передано в суд 6 августа, говорилось, что убийство было совершенно из ревности.

В конце мая поступило сообщение об исчезновении Халими. Члены ее семьи рассказали, что женщина покинула дом и переселилась к своему другу в Шхем. В ходе розысков в социальных сетях были обнаружены совместные фотографии Михаль и Харуфа, а также записи об их намерении обвенчаться.

Полиция допросила мужчину, и в его показаниях были обнаружены явные противоречия, после чего подозреваемого задержали. Расследование было передано в центральный отдел полиции, и вскоре выяснилось, что в день исчезновения Михаль ее видели вместе с подозреваемым в пустынных районах Холона.

24 июля тело Халими было обнаружено в районе дюн в Холоне и позднее идентифицировано в Институте судебной медицины. Убитая женщина находилась на позднем сроке беременности.

Подозреваемый сознался в убийстве и принял участие в следственном эксперименте. Он рассказал, что задушил подругу, а затем нанес ей несколько ударов по голове булыжниками, затем спрятал тело и скрылся.

Мухаммад Харуф с момента задержания утверждал, что убил бывшую подругу за то, что она была еврейкой. Он заявлял, что "мечтает убивать евреев".

Прокуратура просит для Мухаммада Харифа пожизненное заключение.





