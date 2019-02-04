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В Израиле

Израильтянин Алекс Бохонов пропал на территории Украины

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 10:14 блог версия для печати фото
Израильтянин Алекс Бохонов пропал на территории Украины
Белгород-Днестровский, Украина

32-летний израильтянин Алекс Бохонов пропал без вести на территории Украины. Последний раз его видели в Белгороде-Днестровском (примерно 90 км от Одессы) 19 января этого года.

О розыске Алекса писали его знакомые через социальные сети. Вечером 3 февраля вышел специальный репортаж корпорации "Кан". Газета "Едиот Ахронот" также опубликовала подробный материал по этому поводу.

Приметы Алекса Бохонова: рост около 1.68, темно-русые волосы, носит очки.

Судя по публикуемой информации, вечером 19 января Алекс вышел из отеля, и с тех пор его местонахождение неизвестно. В гостинице он оставил все свои вещи, с собой у него были только мобильный телефон, паспорт и кредитная карта.

Сообщается, что Алекс Бохонов репатриировался в Израиль в 2002 году по программе "Наале", без родителей. Друзья говорят, что Алексу было не свойственно стремление к уединению, он много времени проводил в компаниях и всегда поддерживал связь со знакомыми.

Алекс работал на круизном судне и серьезно относился к своей работе. В скором времени он должен был получить новую должность в Майами (Флорида, США) и рабочую американскую визу.

К розыску пропавшего подключено министерство иностранных дел Израиля.



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