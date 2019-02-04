Утверждено разрушение дома семьи террориста Баргути

В понедельник, 4 февраля, командующий Центральным округом генерал-майор Надав Падан подписал приказ о разрушении дома, в котором живет семья террориста Асама Умара Баргути. Кроме того, было передано уведомление о разрушении квартиры террориста Салаха Умара Баргути (у семьи есть право на апелляцию в течение трех суток), сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Братья Асам Умар Баргути и Салах Умар Баргути совершили теракты на перекрестках Офра и Гиват Асаф, в результате которых погибли трое израильтян.

Уведомление семье Баргути о разрушении дома, в котором проживал Асам, было вручено военными еще 20 января. Апелляция была отклонена.

Пока остается неизвестным когда будут разрушены дом и квартира, в которых проживали террористы-убийцы.

9 декабря 2018 года возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Семь человек получили ранения. В их числе была тяжело ранена 21-летняя Шира Иш-Ран, находившаяся на 30-й неделе беременности. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Муж Ширы, Амихай, также был тяжело ранен. Чтобы спасти ребенка врачи были вынуждены провести женщине "кесарево сечение". Однако 12 декабря младенец скончался от полученных ранений. Ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран. Террористам удалось скрыться.

12 декабря Салах Умар Баргути – один из террористов, причастных к теракту около Офры, был ликвидирован в ходе операции спецназа пограничной полиции (ЯМАМ).

13 декабря террорист, подъехавший на автомобиле, на перекрестке Асаф, около Бейт-Эля, открыл огонь по израильским военнослужащим и мирным гражданам. Погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще два человека получили тяжелые ранения. Террорист скрылся.

8 января Асам Умар Баргути, совершивший теракт на перекрестке Асаф и, предположительно, причастный к теракту около Офры, был задержан в ходе спецоперации общей службы безопасности (ШАБАК), подразделений ЦАХАЛа и спецподразделения полиции по борьбе с террором. По сообщению пресс-службы полиции, террорист укрывался в доме одного из своих сообщников в деревне Абу Шхидам и находился в процессе подготовки к совершению нового теракта. В момент задержания, произведенного без единого выстрела, у террориста был изъят автомат "Калашников", большое количество боеприпасов и приборы ночного видения.





