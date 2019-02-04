Правительство рассмотрит вычет зарплат террористов из переводов для ПА

В ближайшие две недели военно-политический кабинет правительства Израиля рассмотрит решение о существенном сокращении средств, переводимых Палестинской автономии в рамках Парижского протокола к "соглашениям Осло".

Напомним, что, согласно Парижскому протоколу, Израиль взимает налоги и пошлины на товары, ввозимые на территорию Палестинской автономии, после чего переводит собранные деньги правительство автономии в Рамалле.

Летом 2018 года Кнессет утвердил закон, обязывающий министерство обороны представлять информацию об осуществляемых властями ПА выплатах террористам, а министерство финансов – вычитать стоимость таких зарплат из собранных для автономии налогов.

Как сообщает журналист "Исраэль а-Йом" Ариэль Кахана, в ближайшее время узкий кабинет примет первое основанное на этом законе решение о сокращении перевода денег Палестинской автономии.

По данным газеты, премьер-министр Биньямин Нетаниягу уже заявил, что правительство выполнит положения закона, однако также примет меры по предотвращению дестабилизации ситуации в Палестинской автономии.

Точная сумма вычета не сообщается. По данным института "Взгляд на палестинские СМИ", находящиеся в израильских тюрьмах террористы получили в 2018 году 230 миллионов шекелей.

Напомним, что с 1 февраля Палестинская автономия полностью прекратила получать финансирование от США, где вступил в силу закон о борьбе с террором, позволяющий подавать иски против любых структур, получающих американские деньги.

В связи с этим руководство Палестинской автономии объявило, что полностью отказывается от американской финансовой помощи. Большая часть выплат была прекращена администрацией Дональда Трампа в 2017-2018 годах, однако до последнего момента США продолжали перечислять средства на миссию координатора США по вопросам безопасности (USSC).

Прекращение финансирования координации с силовыми структурами в ПА вызвало серьезную обеспокоенность руководства израильских служб безопасности, лоббирующих внесение изменений в американский закон. На текущий момент в Иерусалиме ищут способы сохранить финансирование или найти новые источники для него.

Отметим, что еще до решения правительства законом о вычете зарплат террористов из налогов ПА воспользовалось управление судебных исполнителей. 28 января текущего года министерству финансов Израиля был вручен ордер на арест суммы в размере 100 тысяч шекелей из налогов, собираемых для Палестинской автономии, в счет выплаты семье Лемкус компенсации, к которой был приговорен террорист "Исламского джихада" Маэр Хамди аль-Ашламун.

Далия Лемкус, 25-летняя жительница поселения Ткоа, была убита 10 ноября 2014 года. В это утро террорист вручил своей жене завещание, после чего отправился на поиски жертв. Он изначально решил, что совершит наезд на израильтян. Однако он запасся и двумя ножами, чтобы иметь возможность "доделать работу". Охранник поселения Алон Швут обезвредил террориста после того, как тот успел нанести несколько ударов ножом стоявшим на остановке людям. В результате теракта была убита Далия Лемкус, а еще два человека получили ранения.

Военный суд Самарии приговорил аль-Ашламуна к двум пожизненным срокам тюремного заключения и выплате компенсации в размере 3,9 миллиона шекелей. Для взыскания компенсации семья Лемкус обратилась в управление судебных исполнителей, которое сначала обратилось к семье террориста, а затем начало процедуру ареста зарплаты, которую платит аль-Ашламуну правительство ПА. Поскольку власти автономии проигнорировали обращение, было принято решение действовать через министерство финансов Израиля. Аль-Ашламун получает напрямую из Рамаллы 8 тысяч шекелей. Арест на 100 тысяч шекелей был наложен из расчета зарплаты террориста за год.

Официальные данные бюджета Палестинской автономии за 2018 год

Согласно официальным данным, бюджет Палестинской автономии на 2018 год составляет 18,1 миллиарда шекелей, из которых 2,8 миллиарда шекелей приходится на иностранную помощь.

Из этой суммы 543 миллиона шекелей тратится на зарплаты отбывающим наказание 5.000 террористов, выплату штрафов, к которым приговорены 1.200 террористов, премии 1.500 террористов, отбывших наказание, пособия по безработице 1.200 освобожденным террористам, зарплаты 5.600 освобожденным террористам, трудоустроенным в рамках Палестинской администрации, карманные расходы 6 тысячам террористов, расходы на одежду 5.000 террористов и дополнительные выплаты освобожденным террористам, отсидевшим в тюрьме более 10 лет.

Кроме того, 37 миллионов шекелей тратится на административный аппарат, который обслуживает систему выплат.

690 миллионов шекелей выплачивается 24 тысяча семей "шахидов" в Иудее, Самарии и секторе Газы, 13,5 тысячам семей "шахидов" за границей, особую помощь семьям 375 "шахидов", страхование здоровья 28 тысяч семей "шахидов", выплаты пострадавшим в "конфликте 2014 года в Газе". Кроме того, из этих средств финансируются бесплатное высшее образование, хадж и другие льготы "семьям шахидов".

Таким образом, выплаты зарплат террористам и семьям покойных террористов составляют 7% от бюджета ПА или 44% от получаемой ПА иностранной помощи.





