4 января 2017 г.
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В Израиле

Опрос 2-го телеканала: 67% израильтян считают, что Эльор Азария должен был помилован

время публикации: 22:29 | последнее обновление: 22:29 блог версия для печати фото
Опрос 2-го телеканала: 67% израильтян считают, что Эльор Азария должен был помилован

По данным опроса общественного мнения, проведенного 2-м каналом израильского телевидения 4 января, 67% израильтян считают, что Эльор Азария, признанный виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Херовне, должен быть помилован. Лишь 19% заявили, что Азария должен понести наказание.

Отвечая на вопрос о справедливости суда над военнослужащим, 51% респондентов, ответил, что они не согласны с решением судей о виновности военнослужащего. Вместе с тем, 36% - сказали, что суд был справедливым.

В ходе опроса респондентам был также задан вопрос о том, как они относятся к заявлению начальника Генштаба Гади Айзенкота о том, что 18-летний юноши, призванные на службу в армию, являются солдатами, а не "детьми всех израильтян". 52% респондентов заявили, что они с этим не согласны. И 36% опрошенных поддержали начальника Генштаба.

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Эльор Азария признан виновным в непредумышленном убийстве террориста







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Среда, 4 января 2017 г.
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