В квартире в Акко обнаружены тела женщины и ребенка, подозрение на убийство

Утром в среду, 4 января, в квартире на улице Хативат Голани в Акко было обнаружено тело шестилетнего мальчика. На земле возле дома было найдено тело женщины примерно 35 лет, предположительно матери мальчика.

На место прибыли наряды полиции, которые приступили к расследованию происшествия.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что женщины погибла в результате падения с высоты шестого этажа. Обстоятельства смерти ребенка неизвестны. Согласно одной из версий, женщина убила сына и покончила с собой.





