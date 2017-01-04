Канцелярия президента: просьба об амнистии Эльора Азарии может быть принята только после приговора

Канцелярия президента Израиля Реувена Ривлина выпустила сообщение, в котором прокомментировала поступившие к президенту просьбы об амнистии Эльора Азарии.

В сообщении говорится, что, согласно существующей процедуре, президент может рассмотреть просьбу об амнистии только в том случае, если она подана самим осужденным или его близкими родственниками, и только после вынесения приговора.

В сообщении подчеркивается, что просьба в отношении Эльора Азарии будет рассматриваться президентом в соответствии с существующими правилами и после консультаций по этому вопросу.

Ранее израильские СМИ сообщили, что министр культуры и спорта Мири Регев обратилась к президенту Реувену Ривлину с просьбой об амнистии Эльора Азарии.