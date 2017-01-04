4 января 2017 г.
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В Израиле

Эльор Азария признан виновным в непреднамеренном убийстве террориста

время публикации: 12:38 | последнее обновление: 12:38 блог версия для печати фото
Эльор Азария в суде. 4 января 2017 года

В среду военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне.

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Среда, 4 января 2017 г.
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