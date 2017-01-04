В среду военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне.
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4 января 2017 г.
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Эльор Азария признан виновным в непреднамеренном убийстве террориста
В среду военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне.
Среда, 4 января 2017 г.
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