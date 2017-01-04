Задержан рецидивист, вымогавший деньги под видом служащего "Хеврат хашмаль"

Во вторник, 3 января, полиция задержала 54-летнего жителя юга Израиля, подозреваемого в том, что выдавал себя за представителя компании "Хеврат хашмаль" и взимал штрафы от ее имени.

Согласно подозрениям полиции, подозреваемый, в прошлом отбывавший тюремное заключение, собирал информацию о предприятиях и офисах, задолжавших деньги Электрической компании. Подозреваемый являлся в офисы и предлагал оплатить штрафы взамен на отмену распоряжения об отключении от электричества.

4 января задержанный предстанет перед мировым судом в Тель-Авиве, и полиция попросит суд о продлении срока его содержания под стражей.