4 января будет оглашен вердикт по делу Эльора Азарии

В среду, 4 января, в военном суде в Кирие будет оглашен вердикт по делу военнослужащего Эльора Азарии, который обвиняется в непреднамеренном убийстве террориста в Хевроне.

Изначально заседание должно было проходить в военном суде в Яффо, где слушалось дело. Однако из опасения перед возможными беспорядками и давкой, власти приняли решение перенести заседание в "Кирию".

Оглашение вердикта назначено на 10:00, однако за два часа до начала заседания суда десятки людей встали с плакатами напротив здания. На плакатах написано: "Народ Израиля не бросает солдат на поле боя", "Народ Израиля не бросает солдат на произвол судьбы". Примерно в 8:00 семья Эльора Азарии прибыла в здание военного суда. Более 300 полицейских обеспесивают порядок в районе здания суда.

3 января начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот прокомментировал дело Азарии. "Задача судебных инстанций – диктовать юридические нормы и правила, и решения должны приниматься без какого-либо влияния извне, в отрыве от бушующих на улицах и в социальных сетях дискуссий, - сказал Айзенкот. – 18-летний молодой человек, призывающийся в армию, – это солдат, а не "сын всех нас".

В окружении Эльора Азарии назвали эти заявления начальника генерального штаба ЦАХАЛа "откровенной попыткой повлиять на решение военного суда".

Ранее адвокаты военнослужащего Илан Кац и Эяль Басерглик обратились к министру обороны Авигдору Либерману и потребовали создать государственную следственную комиссию по проверке деятельности военной прокуратуры и иных армейских инстанций. "В этом деле налицо нарушение базисных норм справедливости и армейских правил", - говорится в заявлении адвокатов военнослужащего.

30 декабря Десятый канал ИТВ процитировал слова высокопоставленного военного источника заявившего, что по его мнению, Эльор Азария будет признан виновным. Подобное заявление является почти беспрецедентным, учитывая, что оно было сделано за неделю до вынесения вердикта.

1 января портал Ynet сообщал, что прокуратура намерена потребовать немедленного перевода военнослужащего под арест в том случае, если он будет признан виновным. В настоящий момент Эльор Азария находится на своей военной базе в условиях "открытого задержания". В случае обвинительного вердикта, приговор будет объявлен лишь через месяц, однако прокуратура намерена потребовать изменить меру пресечения на полный арест.

Напомним, что 24 марта на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит.

Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в недопустимом поведении. "Обезвреженный террорист лежал на земле, он был жив, но не представлял конкретной и немедленной опасности для находящихся рядом гражданских лиц и военнослужащих, – говорится в обвинительном заключении, переданном в военный суд в Яффо. – Он (обвиняемый) взвел затвор, сделал несколько шагов в сторону террориста и выстрелил с близкого расстояния, прицелившись в голову и поразив цель. Все это было сделано вразрез с инструкцией открытия огня, без оперативной необходимости, в то время, когда раненый террорист лежал на земле".





