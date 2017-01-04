Военный суд не оправдал Эльора Азарию

В военном суде в "Кирие" началось зачтение оглашение вердикта суда по делу Эльора Азарии. Судья Майя Элер не произнесла, открывая заседание суда, фразы "Оправдан".

Это означает, что военнослужащий признан виновным. В настоящий момент неизвестно, в каком именно правонарушении обвинен военнослужащий.

Судья Майя Элер отклонила заключение профессора Гиса, согласно которому террорист был мертв в тот момент, когда в него выстрелил Эльор Азария. Судья также заявила, что "обвиняемый пытался отстаивать две противоречащие друг другу версии – он утверждал, что выстрелил, чувствуя опасность, и что террорист был мертв в момент выстрела".

Судья Элер добавила: "Установлено, что смерть наступила в результате действий Эльора Азарии". Судья отметила: "Очевидна разница между версией обвиняемого и свидетельствами на месте происшествия".

Судья подчеркнула: "Одной из главных составляющих судебного решения является фраза, сказанная Эльором Азарией: "Террорист заслуживает смерти"". После этих слов судьи некоторые родственники Эльора Азарии покинули зал заседаний суда. Радиостанция "Решет Бет" сообщает, что в зале суда находится депутат Кнессета Орен Хазан ("Ликуд"), и он прерывает репликами речь судьи Майи Элер.

В случае обвинительного вердикта, приговор будет вынесен через месяц.

Напомним, что 24 марта на перекрестке Джильбер в районе Тель-Румейда двое арабских террористов, вооруженных ножами, напали на военнослужащих и ранили одного из них. По нападавшим был открыт огонь на поражение: один из них (Рамзи аль-Касрауи) был убит на месте, второй (Абд аль-Фаттах аш-Шариф) был ранен. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи "Маген Давид Адом". После того, как раненого военнослужащего уложили в амбуланс, произошел инцидент, который стал причиной судебного разбирательства. Правозащитная организация "Бецелем" опубликовала видеозапись, на которой показано происходившее. На этой трехминутной видеозаписи видно, как один из военнослужащих (Эльор Азария) стреляет в аш-Шарифа, лежавшего на спине. Пуля попала в голову, и террорист был убит.

Вскоре после этого военнослужащий, который произвел "контрольный выстрел", был задержан.

Помимо видеозаписи происшествия, распространенной организацией "Бецелем", есть и другие, и на одной из них слышно, как, предположительно, медик говорит, что у террориста есть бомба, и к нему нельзя подходить до прибытия саперов. Отметим, что, как правило, в таких ситуациях нейтрализованных террористов раздевают, чтобы убедиться в том, что на теле нет взрывных устройств или что под одеждой не спрятано оружие. Командир бригады, в которой служит Азария, сделал выговор командиру роты и двум командирам отделений за то, что они не обеспечили своевременный досмотр нейтрализованного террориста.

18 апреля Эльору Азарии военной прокуратурой были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и в недопустимом поведении. "Обезвреженный террорист лежал на земле, он был жив, но не представлял конкретной и немедленной опасности для находящихся рядом гражданских лиц и военнослужащих, – говорится в обвинительном заключении, переданном в военный суд в Яффо. – Он (обвиняемый) взвел затвор, сделал несколько шагов в сторону террориста и выстрелил с близкого расстояния, прицелившись в голову и поразив цель. Все это было сделано вразрез с инструкцией открытия огня, без оперативной необходимости, в то время, когда раненый террорист лежал на земле".





