Нетаниягу выступил за амнистию Эльора Азарии

В среду, 4 января, через несколько часов после вынесения вердикта военным судом о виновности Эльора Азарии, глава правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал в своем блоге ход суда и реакцию на него обещственности.

В своем Facebook Биньямин Нетаниягу призвал израильтян избегать безответственных высказываний в адрес ЦАХАЛа, командиров и начальника Генштаба.

"У нас одна армия и она является залогом нашего существования. Солдаты ЦАХАЛа - наши сыновья и дочери, и они должны оставаться в стороне от всех разногласий", - написал Нетаниягу.

Он также добавил: "Это был тяжелый день для всех нас, прежде всего, для Эльора и его семьи, для солдат ЦАХАЛа и родителей солдат, в том числе, для меня. Отметим, что младший сын Биньямина Нетаниягу, Авнер проходит срочную службу в ЦАХАЛе.

Заключительную фразу публикации в блоге главы правительства цитируют все израильские средства массовой информации, предполагая, что именно ради нее был опубликован пост. Глава правительства написал: "Я поддерживают амнистию Эльора Азарии".





