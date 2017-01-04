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В Израиле

СМИ: в Хайфе обнаружены тела 80-летней женщины и ее 50-летнего сына

время публикации: 18:19 | последнее обновление: 18:19 блог версия для печати фото
СМИ: в Хайфе обнаружены тела 80-летней женщины и ее 50-летнего сына

Сотрудники спасательной службы были вызваны к 80-летней жительнице Хайфы, переставшей отвечать на телефонные звонки близких.

Женщина была обнаружена в квартире без признаков жизни. Парамедики констатировали ее смерть, отметив, что, по всей видимости, женщина скончалась давно.

Сайт Maariv пишет, что спасатели сообщили, что в квартире, по всей видимости, находится еще один труп. Однако они пока не могут к нему подойти.

По информации сайта 0404.co.il, втрое тело, обнаруженное в квартире, принадлежит 50-летнему сыну женщины.

На место происшествия вызвана полиция.

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