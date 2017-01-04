4 января 2017 г.
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В Израиле

Забастовка водителей в Иерусалиме обойдется компании "Эгед" в 14 миллионов шекелей

время публикации: 16:33 | последнее обновление: 16:33 блог версия для печати

Ввиду резкого ухудшения уровня сервиса, предоставляемого автобусным оператором "Эгед", министерство транспорта вызвало руководство компании для проведения разбирательства. Встреча состоится на следующей неделе.

Пресс-служба минтранса отмечает, что, согласно позиции этого ведомства, новое соглашении о субсидии работы перевозчика будет подписано только после того, как "Эгед" начнет выполнять все условия выданной ему лицензии и обеспечит высокий уровень обслуживания пассажиров.

По данным Минтранса, за последние восемь месяцев, в работе компании "Эгед" по всей стране, особенно в районе Иерусалима, произошло дополнительное значительное ухудшение. Так, 6% из общего числа автобусных рейсов компании "Эгед" (около 7,8 миллиона), не были осуществлены. Это является нарушением условий лицензии, выданной компании на работу автобусных маршрутов. Только в Иерусалиме не было выполнено 2,6 миллиона поездок. Неоднократно автобусы, которые должны были выехать согласно расписанию, так и не приехали в пункт назначения. По этой причине пассажиры были вынуждены простаивать на остановках в ожидании следующего рейса.

Минтранс сообщил компании "Эгед" о своем решении вычесть из субсидий, предназначенных для этого перевозчика 9 миллионов шекелей, ввиду невыполнения условий лицензии во всем что касается уровня обслуживания. Транспортное ведомство также намерено удержать дополнительные 50 миллионов шекелей за неосуществленные автобусные рейсы по всей стране.

Минтранс сообщил, что продолжит развивать конкуренцию в сфере общественного транспорта в стране и, в случае необходимости, будет аннулировать лицензии на работу маршрутов тех автобусных операторов, которые не предоставляют должный уровень сервиса.

На последнем разбирательстве компания "Эгед" признала, что не осуществляет все автобусные рейсы. Тогда же Минтранс объяснил представителям компании, чем чревато невыполнение условий лицензии.

Ввиду прекращения работы общественного транспорта в Иерусалиме сегодня, минтранс сообщил "Эгеду" о своем решении удержать дополнительную сумму в размере более 14 миллионов шекелей за нарушение условий лицензии.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 4 января 2017 г.
Минтранс потребовал от "Эгеда" разъяснений по поводу ухудшения качества обслуживания
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
В Иерусалиме проходит предупредительная забастовка водителей автобусной компании "Эгед"







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Среда, 4 января 2017 г.
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