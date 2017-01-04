В Иерусалиме проходит предупредительная забастовка водителей автобусной компании "Эгед"

В среду, 4 января, в районе Иерусалима прекратили работать водители автобусной компании "Эгед". О начале забастовки с 5 утра сообщалось накануне вечером.

Пресс-служба Всеизраильской федерации профсоюзов сообщила вечером во вторник, что переговоры между представителями минфина и автобусного кооператива "Эгед" не увенчались успехом. Было объявлено о забастовке в среду, которая пока носит предупредительный характер и продлится один день.

Причиной забастовки является невыполнение правительством своих финансовых обязательств перед компанией.

Пресс-служба "Гистадрута" в свою очередь отмечает, что компания "Эгед" находится на грани краха. И забастовка призвана показать, насколько важен кооператив для граждан страны.